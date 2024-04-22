Мать Цомартовой добилась внимания Бастрыкина к делу о пропаже ее дочери

22 апреля 2024, 13:01

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Глава Следкома Александр Бастрыкин потребовал от дагестанских следователей доложить ему о результатах расследования пропажи в Каспийске спортсменки Анны Цомартовой после того, как ее мать пожаловалась, что следствием не установлено значимой информации о местонахождении ее дочери.

Как информировал "Кавказский узел", 15 апреля Диана Цомартова, мать пропавшей в Каспийске спортсменки из Северной Осетии Анны Цомартовой, записала видеообращение к президенту России, правительству, а также руководителям Следкома и ФСБ с просьбой о содействии с поисками ее дочери.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления ведомства по Дагестану Александру Супруну доложить о результатах расследования по делу об исчезновении Анны Цомартовой, сообщил 21 апреля в своем телеграм-канале информационный центр Следкома.

Мать Цомартовой опубликовала на видеохостинге обращение, в котором пожаловалась, что следствием не установлено значимой информации о местонахождении ее дочери, поясняется в сообщении.

Напомним, поиски Анны Цомартовой ведутся с 12 февраля. Ее мать ранее рассказала, что девушка пропала в Каспийске после того, как потерпела поражение в спортивном турнире и находилась в подавленном состоянии. Следователи возбудили дело об убийстве, рассматривается также версия похищения.

Отец Анны Цомартовой Николай Цомартов 24 февраля опубликовал на сайте Сhange.org петицию, в которой также попросил Владимира Путина оказать содействие в поисках его дочери. Цомартову последний раз видели на территории ведомственного санатория ФСБ в Каспийске, после чего она пропала, отметил отец спортсменки.

Федеральные власти проигнорировали обращение Николая Цомартова. 24 марта ФСБ отвергла свою причастность к исчезновению его дочери.

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