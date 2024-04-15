Мать Цомартовой попросила Путина о содействии с поисками ее дочери

15 апреля 2024, 07:28

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Диана Цомартова, мать пропавшей в Каспийске спортсменки из Северной Осетии Анны Цомартовой, записала видеообращение к президенту России, правительству, а также руководителям Следкома и ФСБ с просьбой о содействии с поисками ее дочери. Пользователи Telegram поддержали Цомартову.

Как информировал "Кавказский узел", отец Анны Цомартовой Николай Цомартов 24 февраля разместил на сайте Сhange.org петицию, в которой попросил президента России Владимира Путина оказать содействие в поисках его дочери. Цомартову последний раз видели на территории ведомственного санатория ФСБ в Каспийске, после чего она пропала, отметил отец спортсменки. Федеральные власти проигнорировали обращение Николая Цомартова. 24 марта ФСБ отвергла свою причастность к исчезновению Анны Цомартовой.

Поиски Анны Цомартовой ведутся с 12 февраля. Ее мать ранее рассказала, что девушка пропала в Каспийске после того, как потерпела поражение в спортивном турнире и находилась в подавленном состоянии. Следователи возбудили дело об убийстве, однако рассматривается также и версия похищения.

Мать Анны Цомартовой Диана Цомартова обратилась к президенту России и правительству страны с просьбой оказать содействие в поисках ее дочери. Видеообращение опубликовано сегодня ночью в телеграм-канала "Анна Цомартова".

"Мое обращение к правительству Российской Федерации, к Владимиру Владимировичу Путину, представителям правоохранительных органов – [председателю Следкома Александру] Бастрыкину, [директору ФСБ Александру] Бортникову. Я вас прошу, умоляю, помогите", – сказала Цомартова.

Она отметила, что ее дочь пропала после того, как оказалась на территории санатория ФСБ в Каспийске. "Очень прошу разобраться с этой ситуацией, никаких сдвигов нет. И еще больше прошу отозвать дело в Москву. Ничего, никаких зацепок за два месяца нет", – сказала Диана Цомартова.

Далее на видео показаны жительницы различных регионов и городов России, которые также обратились к властям с просьбой о содействии с поисками Анны Цомартовой.

На 07.25 мск этот пост в телеграм-канале "Анна Цомартова", на который подписаны более 18 тысяч пользователей, набрал около 5,2 тысячи просмотров и 186 комментариев.

"Если люди на территории ведомственного объекта теряются под камерами и охраной, и властям дела нет, мы пробили дно", – написала Полина.

"Я в шоке! Чтобы найти человека нужно ещё умолять наше государство", – отметил пользователь с ником Crazy.

"Может ей обратится на передачу "Первого канала"?" – предложила Патимат.

"Обращалась в передачу "Человек и закон", показали уже", – ответила ей Виктория Леонова.

"Надо к Малахову обратиться", – написала Galina Dubyaga.

"Идея очень хорошая, но я бы ещё нашла героя Великой Отечественной войны и его обращение добавила бы в это же видео", – заявила Ума.

"Я прошу осетинов, принимающих участие в СВО, также нас поддержать и попросить Москву о помощи", – написала в комментариях Диана Цомартова.

"Поддержка ребят с СВО – это как раз то, что необходимо. Их голос имеет большую силу", – подчеркнула Светлана Жерукова.

"И Героев России просим поддержать нас", – отметила Yuliya.

На 07.25 мск на сайтах Кремля, правительства России, Следкома и на сайте ФСБ нет комментариев относительно обращения Дианы Цомартовой.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.