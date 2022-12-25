Осужденный по делу Цкаева попросил о досрочном освобождении

25 декабря 2022, 06:35

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Бывший полицейский Сослан Ситохов, осужденный по делу об убийстве жителя Владикавказа Владимира Цкаева, попросил об условно-досрочном освобождении, рассказала Земфира Цкаева.

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября Спартак Бузоев и Алан Бигаев, осужденные по делу о смерти жителя Владикавказа Владимира Цкаева, погибшего после пыток в полиции, вышли на свободу по условно-досрочному освобождению. Пользователи соцсетей сочли несправедливым решение суда об условно-досрочном освобождении двух силовиков, осужденных по делу о смерти владикавказца Владимира Цкаева. Вдова погибшего Земфира Цкаева сообщила 9 ноября, что УДО будет обжаловано.

В апреле Верховный суд Северной Осетии смягчил приговоры шести полицейским - четверо из них были освобождены от назначенного наказания в связи с истечением срока давности, еще двоим суд сократил сроки лишения свободы.

Один из бывших полицейских, осужденный по делу об убийстве жителя Владикавказа Владимира Цкаева, Сослан Ситохов подал руководству исправительной колонии в Нижнем Тагиле ходатайство об условно-досрочном освобождении по состоянию здоровья, сообщила 23 декабря "Кавказ.Реалии" вдова погибшего Земфира Цкаева.

Она связалась с судом в Нижнем Тагиле, где ей сообщили, что прошения по этой статье "пишет каждый третий заключенный", но они редко удовлетворяются.

"Кавказский узел" также писал, что семья Цкаева потребовала у МВД 15 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Юристы сочли шансы на справедливую компенсацию минимальными.

В России исповедуется "советский подход" к определению сумм компенсаций родным погибших, указала автор блога на "Кавказском узле" "Блогерка. Северный Кавказ". Как правило, по делам о смерти от пыток, как в случае Владимира Цкаева, суды назначают незначительные суммы, исходя, например, из зарплаты погибшего, говорится в публикации "О компенсациях и справедливости в суде в контексте "дела Цкаева".

Владимир Цкаев умер после допроса в отделе полиции города Владикавказа в ночь на 1 ноября 2015 года. Его сыну на тот момент исполнилось одиннадцать лет, а дочери — восемь. "Кавказский узел" подготовил видеосюжет о том, как Земфира Цкаева борется за справедливое наказание для тех, кто виновен в смерти ее супруга и лишил ее детей отца. Подробности расследования дела о смерти Цкаева приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

Судебное следствие по делу о смерти Цкаева продолжалось более двух лет. По мнению Земфиры Цкаевой, защита подсудимых всячески затягивала процесс – из 143 заседаний, которые должны были состояться, 73 были перенесены из-за подсудимых и их адвокатов.

Материалы о ходе этого процесса собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Цкаева: пытки и полиция".

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