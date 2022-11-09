Освобождение осужденных за смерть Цкаева стало маркером терпимости к насилию

09 ноября 2022, 21:57

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Условно-досрочное освобождение осужденных по делу о смерти Владимира Цкаева после пыток в полиции будет обжаловано, сообщила вдова погибшего Земфира Цкаева. Досрочный выход бывших полицейских на свободу стал маркером терпимости к насилию, указала основатель проекта "Хотæ" Агунда Бекоева.

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября Спартак Бузоев и Алан Бигаев осужденные по делу о смерти жителя Владикавказа Владимира Цкаева, погибшего после пыток в полиции, вышли на свободу по условно-досрочному освобождению. Пользователи соцсетей сочли несправедливым решение суда об условно-досрочном освобождении двух силовиков, осужденных по делу о смерти владикавказца Владимира Цкаева.

В апреле Верховный суд Северной Осетии смягчил приговоры шести полицейским - четверо из них были освобождены от назначенного наказания в связи с истечением срока давности, еще двоим суд сократил сроки лишения свободы. Семья Цкаева потребовала у МВД 15 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Юристы сочли шансы на справедливую компенсацию минимальными.

Вдова Владимира Цкаева Земфира Цкаева заявила, что обжалует решение об УДО бывшим полицейским Алану Бигаеву и Спартаку Бузоеву. Она сообщила, что ее вовремя не проинформировали о заседании по этому поводу. Повестку в суд она получила только 8 ноября, хотя заседание прошло 28 октября. Письмо из суда было отправлено 3 ноября, указано на конверте (копии документов имеются в распоряжении "Кавказского узла").

"Суд даже не поинтересовался моей гражданской позицией, они должны были по закону и вовремя меня уведомить, может я полетела бы туда?" - сказала Земфира Цкаева корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, и Бузоев, и Бигаев могут восстановиться на службе через два года после истечения срока наказания.

Вынесенное решение об условно-досрочном освобождении двух бывших полицейских будет иметь последствия, сказала основательница просветительского проекта "Хотæ" Агунда Бекоева.

"Это было невероятно резонансное дело, которое вышло на федеральный уровень. Наказание, в принципе, было не очень жестким, многие остались на свободе. Поэтому эти освобождения по УДО через год - это, конечно, еще один сигнал, что можно убивать людей и отсидеть несколько месяцев и гулять дальше. А кому-то можно вообще спокойно уехать из страны, загорать с семьей во Флориде, как Цугкиев", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Бекоева.

По ее словам, при этом решение об освобождении двух осужденных не стало неожиданным. "Все, кто борется с домашним насилием итак делают это из последних сил, поэтому я не думаю, что кто-то сильно удивился, что у кого-то это выбьет почву из-под ног. Мы будем продолжать (работу), мы знаем, в какой стране мы живем, мы знаем, с чем мы боремся. Никто не удивлен", - сказала Бекоева.

Активистка напомнила, что Земфира Цкаева много лет боролась за то, чтобы виновные в смерти ее мужа были наказаны. "Такое ощущение, что их показательно выпороли, а теперь можно и отпускать" - подчеркнула Бекоева.

При освобождении Бигаева и Бузоева сработал обыкновенный механизм возможности выйти по УДО, уверен журналист издания "Коммерсант" Заур Фарниев.

"Я не думаю, что здесь есть какой-то заговор, скорее всего, все произошло совершенно рутинно - они подали прошение об УДО, люди, ответственные за это не увидели в этом ничего странного. Вряд ли это имело отношение к тому, что они собирались как-то смягчить наказание именно людям, которые имели отношение к смерти Владимира Цкаева в полицейском участке. Думаю, что тут произошло совершенно рутинное действие. Другое дело, что для людей, которые следили за ходом этого процесса, естественно, любое смягчение наказания для людей, которые к этому причастны, выглядит как минимум странно и неприятно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Фарниев признался, что решение об УДО Бузоева и Бигаева его не удивило. "Меня это решение не удивило с точки зрения формальной юриспруденции, но по-человечески было неприятно, хотя, конечно, понимание того, что рано или поздно люди выйдут на свободу есть и никуда не делось. У нас в стране нет смертной казни, их не осудили на пожизненное заключение, поэтому они вышли. Более того, стало известно, что один из фигурантов этого дела уже находится в Америке, он эмигрировал", - сказал он.

Владимир Цкаев умер после допроса в отделе полиции города Владикавказа в ночь на 1 ноября 2015 года. Его сыну на тот момент исполнилось одиннадцать лет, а дочери — восемь. "Кавказский узел" подготовил видеосюжет о том, как Земфира Цкаева борется за справедливое наказание для тех, кто виновен в смерти ее супруга и лишил ее детей отца. Подробности расследования дела о смерти Цкаева приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

Судебное следствие по делу о смерти Цкаева продолжалось более двух лет. По мнению Земфиры Цкаевой, защита подсудимых всячески затягивала процесс – из 143 заседаний, которые должны были состояться, 73 были перенесены из-за подсудимых и их адвокатов.

Материалы о ходе этого процесса собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Цкаева: пытки и полиция".

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