17:33, 29 сентября 2025

Военный из Северной Осетии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Денис Водолазов из Моздокского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти назвали имена как минимум 487 убитых там комбатантов.

Как писал "Кавказский узел", к 28 сентября представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 7500 бойцов с юга России, в том числе 486 – из Северной Осетии. 

В Моздоке 27 сентября был похоронен Денис Водолазов, убитый в зоне военных действий на Украине, сообщила сегодня администрация Моздокского района.

Водолазову было 43 года, следует из поста в официальном Telegram-канале муниципалитета. Другие биографические данные убитого военнослужащего в публикации не приводятся.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 487 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Автор: "Кавказский узел"

