Главная   /   Лента новостей
07:55, 4 февраля 2026

Очередь на "Верхнем Ларсе" превысила 1400 большегрузов

Грузовики на "Верхнем Ларсе". Кадр из видео https://t.me/kppverxniilars/8857

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 1400 большегрузных машин скопились в Северной Осетии перед пунктом пропуска "Верхний Ларс". Открытия проезда по Военно-Грузинской дороге ожидают и водители легковых автомобилей.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 1 февраля было запрещено движение большегрузных машин по Военно-Грузинской дороге. Запрет введен "в связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии", сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению.

Более 1,4 тысячи большегрузов ожидают выезда по Военно-Грузинской дороге, сообщает сегодня утром ТАСС со ссылкой на Центр организации дорожного движения Северной Осетии.

Выезд всех видов машин из Северной Осетии через пункт пропуска "Верхний Ларс" запрещен с вечера 2 февраля, следует из информации на сайте управления МЧС.

Запрет введен "в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии", поясняется в публикации.

Пользователи Telegram в чате "Верхний Ларс чат" сегодня обсуждают ситуацию на "Верхнем Ларсе". "Как дорога на Ларсе? Собираюсь выехать, а шины летние", - поинтересовался, в частности, Gio.

"Не стоит. Тут позавчера люди на цепях только доезжали", - ответила Nataliya Simakova. "Ох, передумал ехать)) лучше дома посижу", - написал Gio.

"А сама граница-то закрыта или открыта?" - задал вопрос Kavkaz. "Закрыта", - написал в ответ introvertkate. "Если закрыта дорога, даже часть, то и граница закрыта. Потому что дорога одна", - добавила Nataliya Simakova.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Автор: "Кавказский узел"

