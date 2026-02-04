Очередь на "Верхнем Ларсе" превысила 1400 большегрузов
Более 1400 большегрузных машин скопились в Северной Осетии перед пунктом пропуска "Верхний Ларс". Открытия проезда по Военно-Грузинской дороге ожидают и водители легковых автомобилей.
Как писал "Кавказский узел", в ночь на 1 февраля было запрещено движение большегрузных машин по Военно-Грузинской дороге. Запрет введен "в связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии", сообщило управление МЧС по Северной Осетии.
Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению.
Более 1,4 тысячи большегрузов ожидают выезда по Военно-Грузинской дороге, сообщает сегодня утром ТАСС со ссылкой на Центр организации дорожного движения Северной Осетии.
Выезд всех видов машин из Северной Осетии через пункт пропуска "Верхний Ларс" запрещен с вечера 2 февраля, следует из информации на сайте управления МЧС.
Запрет введен "в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии", поясняется в публикации.
Пользователи Telegram в чате "Верхний Ларс чат" сегодня обсуждают ситуацию на "Верхнем Ларсе". "Как дорога на Ларсе? Собираюсь выехать, а шины летние", - поинтересовался, в частности, Gio.
"Не стоит. Тут позавчера люди на цепях только доезжали", - ответила Nataliya Simakova. "Ох, передумал ехать)) лучше дома посижу", - написал Gio.
"А сама граница-то закрыта или открыта?" - задал вопрос Kavkaz. "Закрыта", - написал в ответ introvertkate. "Если закрыта дорога, даже часть, то и граница закрыта. Потому что дорога одна", - добавила Nataliya Simakova.
Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".
