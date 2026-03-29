Кавказский узел

12:57, 29 марта 2026

Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отменен запрет на выезд большегрузов из Северной Осетии через пункт пропуска "Верхний Ларс".

Как писал "Кавказский узел", вечером 28 марта было запрещено движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге. МЧС объяснило запрет невозможностью обеспечить безопасный проезд.

Движение всех видов автотранспорта на участке Владикавказ - Ларс разрешено в обоих направлениях с 11.20 мск 29 марта, сообщает на своем сайте управление МЧС по Северной Осетии.

Ограничения сняты "в связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии", отмечается в публикации.

Напомним, 2 февраля также был запрещен выезд машин из Северной Осетии через пункт пропуска "Верхний Ларс" по Военно-Грузинской дороге. Ограничения были сняты лишь 7 февраля.

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
