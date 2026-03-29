Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

Отменен запрет на выезд большегрузов из Северной Осетии через пункт пропуска "Верхний Ларс".

Как писал "Кавказский узел", вечером 28 марта было запрещено движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге. МЧС объяснило запрет невозможностью обеспечить безопасный проезд.

Движение всех видов автотранспорта на участке Владикавказ - Ларс разрешено в обоих направлениях с 11.20 мск 29 марта, сообщает на своем сайте управление МЧС по Северной Осетии.

Ограничения сняты "в связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии", отмечается в публикации.

Напомним, 2 февраля также был запрещен выезд машин из Северной Осетии через пункт пропуска "Верхний Ларс" по Военно-Грузинской дороге. Ограничения были сняты лишь 7 февраля.

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению.

