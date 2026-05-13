21:22, 13 мая 2026

Жители Новочеркасска пожаловались Путину на разбитую дорогу и аварийный мост

Стоп-кадр видеообращения жителей Новочеркасска к президенту Путину про аварийную дорогу и мост. Фото: Блокнот-Ростов / Telegram-канал

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Новочеркасска и близлежащих населенных пунктов обратились к президенту России, чтобы городские власти привели в порядок разбитую дорогу на улице партизанки Ульяны Громовой. По их словам, уже много лет они безуспешно пытаются добиться ремонта важного участка, соединяющего Новочеркасск и слободу Красюковскую.

По словам жителей, улица Ульяны Громовой - транспортная артерия, по которой ежедневно проходят тысячи автомобилей. Особенно интенсивным движение становится в часы пик. Дорогой постоянно пользуются военнослужащие и их семьи, сотрудники предприятий, включая заводы, а также общественный транспорт, машины скорой помощи, пожарной службы и полиции. Однако состояние дороги люди называют критическим.

Видеообращение жителей опубликовал Telegram-канал "Блокнот Ростов", насчитывающий почти 41 тысячу подписчиков. К 21.00 публикация набрала более полторы тысячи просмотров.

"На этом участке уже более 10 лет существуют проблемы с дорожным покрытием, неоднократно люди писали жалобы, но получали лишь отписки или грейдирование дороги, что помогало до первого дождя",  сообщают местные жители.

По словам собравшихся, в 2023 году была проведена реконструкция моста через реку Грушевка, расположенного на улице Ульяны Громовой. Жители ожидали, что администрация города выполнит свои обещания и обустроит дорогу, тротуар и уличное освещение. Однако в 2024 году они узнали, что финансирование на эти работы отсутствует. Тогда жители самостоятельно собрали средства для отсыпки и выравнивания дорожного полотна, зная, что это лишь временная мера.

"На сегодняшний день дорога находится в плачевном состоянии, она представляет опасность как для пешеходов, так и для водителей. Также в аварийном состоянии мост, находящийся в районе дома №30 по улице Ульяны Громовой. Он вот-вот может рухнуть", - жалуются люди.

Возмущенные жители подчеркнули, что после обращения в Следственный комитет России было дано поручение возбудить уголовное дело. Региональный Следственный комитет отреагировал оперативно, и дело было возбуждено. Однако на данный момент расследование не принесло результатов. В связи с этим жители города обращаются за помощью к президенту.

"Убедительно просим вас помочь с нашей огромной проблемой, а также наказать виновных в бездействии и халатности", - попросили в заключение местные жители.

4 марта 2026 года председатель СК России Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело в связи с обращением о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в Новочеркасске, следует из сообщения информационного центра ведомства в Telegram-канале.

Тогда на основании поступившей жалобы жителей Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя Следственного комитета по Ростовской области Станиславу Ковалеву представить доклад о ходе и результатах расследования. 

"Кавказский узел" также писал, что власти трех округов Ростовской области отказываются признавать принадлежность хутора Паркшеев, в котором остался единственный житель - пенсионер Виктор Ткаченко. Он добивается признания регистрации права собственности на дом, находящийся на стыке трех районов, чтобы провести газ.

Автор: "Кавказский узел"

