23:42, 13 мая 2026

Семь сел в Дагестане остались без транспортного сообщения из-за размыва дороги

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Транспортное сообщение с семью селами Чародинского района Дагестана снова прервано из-за повторного размыва участка автодороги.

Как писал "Кавказский узел", транспортное сообщение с восемью селами Чародинского района было прервано после того, как речная вода размыла подход к временному мосту. 13 мая "Дагестанавтодор" отчитался о восстановлении транспортного сообщения с селами.

По состоянию на 20.05 мск 13 мая автодорогу местного значения в районе населенного пункта Читаб Чародинского района после завершения ремонтных работ подмыло рекой Рисор. В результате подмыва временно прекращено транспортное сообщение к семи населенным пунктам, сообщил сегодня Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС по Дагестану.

Отмечается, что движение на этом участке временно перекрыли во избежание риска несчастных случаев ночью. Ориентировочное время завершения работ по ликвидации последствий размыва - 15.00 мск 14 мая.

Напомним, на Северном Кавказе паводки, прошедшие в конце марта - начале апреля, стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Алексей Гуня, наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана Алексей Гуня: Дагестан столкнулся с новой климатической реальностью

Институт географии РАН связал регулярные наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий.

Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики также назвали в числе причин разрушительного наводнения необдуманную застройку территорий, природные факторы и плачевное состояние гидротехнических сооружений.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

