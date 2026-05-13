Семь сел в Дагестане остались без транспортного сообщения из-за размыва дороги

Транспортное сообщение с семью селами Чародинского района Дагестана снова прервано из-за повторного размыва участка автодороги.

Как писал "Кавказский узел", транспортное сообщение с восемью селами Чародинского района было прервано после того, как речная вода размыла подход к временному мосту. 13 мая "Дагестанавтодор" отчитался о восстановлении транспортного сообщения с селами.

По состоянию на 20.05 мск 13 мая автодорогу местного значения в районе населенного пункта Читаб Чародинского района после завершения ремонтных работ подмыло рекой Рисор. В результате подмыва временно прекращено транспортное сообщение к семи населенным пунктам, сообщил сегодня Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС по Дагестану.

Отмечается, что движение на этом участке временно перекрыли во избежание риска несчастных случаев ночью. Ориентировочное время завершения работ по ликвидации последствий размыва - 15.00 мск 14 мая.

Напомним, на Северном Кавказе паводки, прошедшие в конце марта - начале апреля, стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Институт географии РАН связал регулярные наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий.

Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики также назвали в числе причин разрушительного наводнения необдуманную застройку территорий, природные факторы и плачевное состояние гидротехнических сооружений.

