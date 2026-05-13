Кавказский узел

15:40, 13 мая 2026

Экологи назвали химический запах в воздухе опасным для жителей Анапы

Мужчина стоит в медицинской маске на пляже. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сам факт распространения на улицах Анапы напоминающих запах газа испарений свидетельствует о небезопасной для людей ситуации, что ставит под сомнение успокаивающие заявления местных властей.

Как писал "Кавказский узел", химический запах на улицах Анапы связан с работами около Новороссийска и не представляет угрозы, заверила глава города Светлана Маслова в ответ на жалобы горожан. Сильный запах газа и симптомы отравления свидетельствуют о загрязнении воздуха, не согласились пользователи Telegram.

Экологическая ситуация в Анапе ухудшилась после того, как 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. После разлива мазута в Керченском проливе Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. В 2025 году в Анапу на фоне разлива мазута приехало на 60% меньше туристов, чем в 2024 году. Анапские санатории и детские лагеря из-за рекордного падения выручки балансируют на грани закрытия.

Координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк подтвердил, что периодически в Анапе ощущается едкий запах. "Этот запах приносится с юго-востока, с Южной Озереевки, где находится крупный нефтяной терминал. Там есть огромное хранилище нефти и причал, где нефть перекачивают танкеры. Как уверяют сотрудники терминала, главным источником запаха являются пары нефти в танкерах, которые выходят в атмосферу, когда нефть заполняет ёмкости танкера и вытесняет воздух", - сказал он.

Эксперт не согласен с мэром Анапы в том, что запах безопасен для людей. "В нефти есть вещества, которые не пахнут совсем, и есть вещества, очень сильно пахнущие, к ним относятся ароматические углеводороды, бензол, ксилол, толол, этилбензол. Они имеют токсическое действие, могут вызывать головную боль, тошноту, слабость. Кроме того, в нефти есть соединения серы, азота и кислорода с углеводородом. Например, чтобы запах газа на кухне можно было ощутить, в метан добавляют соединение углеводородов с серой. Эти очень пахучие компоненты", - пояснил Шкрадюк.

По его словам, наиболее опасными из компонентов нефти являются бензол и его производные, ароматические соединения. "Избежать этого запаха в ситуации безудержной отгрузки нефти в портах почти невозможно. Владельцы танкеров не оснастили свои танкеры системами дезодорации отходящего из ёмкостей воздуха. Это дорого и им невыгодно. Владельцы нефти могли бы отгружать нефть только танкерами, в которых есть устройство дезодорации. Могли бы быть предприняты меры для того, чтобы оснастить все танкеры такими системами, но из-за санкций в России сейчас принимают практически любой танкер", - рассказал Шкрадюк.

В поселке Южная Озереевка, в частности, расположен морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума. На этом терминале нефть загружается в танкеры для отправки получателям.

Что касается защиты здоровья людей, то, по словам, эксперта, имеется ряд способов, которые не применяются из-за дороговизны. "У кого хватит денег поставить дезодораторы, например, плазменные окислители в квартиру? К сожалению, это малораспространённое устройство и мало где даже сервисные фирмы умеют их ставить. В крайнем случае сгодится даже угольный фильтр: можно пользоваться респиратором с таким фильтром, а не простой марлевой повязкой. Последняя задерживает твёрдые частицы, но практически бесполезна для задерживания пахучих веществ", - подчеркнул Шкрадюк.

успокаивающие заявления администрации Анапы, мягко говоря, неправда

Эколог, бывший директор Кавказского биосферного заповедника Валерий Бринних заявил, что запах и першение в горле - один из серьёзных признаков загрязнения воздуха. «Поэтому, конечно, успокаивающие заявления администрации Анапы о том, что в городе нет ничего страшного, мягко говоря, неправда. Загрязнение воздуха уже говорит о том, что какие-то выбросы были», - сказал он.

По словам эколога, запах в Анапе связан с испарением бензола от нефтепродуктов. «Это не смертельно, но всё-таки достаточно серьёзно. По большому счёту, это может быть одноразовый выброс в воздухе. Такие запахи вредны людям, страдающим астмой, детям и старикам. Нужно поберечься и лишний раз на улицу не выходить», - пояснил Бриних.

Член Совета по правам человека при губернаторе Краснодарского края, эколог Евгений Витишко считает, что заявления мэра Анапы не отражают объективную картину. "Судя по симптомам, распространяется газ из легких фракций нефтепродуктов. Они могут пахнуть нефтью, также как в Туапсе или после разлива мазута. Эти газы могут вызывать эти симптомы - головокружение, головную боль. Опасность такая же как от вдыхания испарений нефтепродуктов", - сказал Витишко.

Материалы о последствиях разлива мазута в Анапе и Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

