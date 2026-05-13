Восстановлен проезд к восьми селам в горах Дагестана

Дорожные рабочие восстановили транспортное сообщение с восемью селами Чародинского района.

Как писал "Кавказский узел", проезд к восьми сёлам Чародинского района (Шалиб, Алчуниб, Арчиб, Кесериб, Хилих, Хитаб, Калиб и Кубатль) был перекрыт вечером 11 мая после того, как на участке автодороги Цуриб - Арчиб река Рисор размыла подход к временному мосту. Населенные пункты остались без транспортного сообщения.

В Чародинском районе на автодороге «Цуриб – Арчиб» обеспечен проезд по временной схеме, отчитался сегодня в 16.50 мск в своем телеграм-канале "Дагестанавтодор".

"Работы по восстановлению подхода к временному мосту продолжаются. Транспортное сообщение с 8 населенными пунктами Чародинского района восстановлено", - говорится в публикации.

Напомним, 26 апреля движение по участку автодороги Цуриб - Арчиб также было закрыто, это произошло после камнепада. Был заблокирован проезд к 16 селам Чародинского района, а расчистка дороги осложнялась повторными обвалами. Позднее на участке автодороги Цуриб – Арчиб было обеспечено движение по временной схеме.

В конце марта – начале апреля десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах - после сходов лавин и метелей. Паводки, прошедшие этой весной на Северном Кавказе, стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

