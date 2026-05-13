×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:58, 13 мая 2026

Участник перестрелки религиозных деятелей в Ингушетии освобожден из СИЗО

Мужчина стоит в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Назрани перевел под домашний арест Зяудина Евлоева, который почти 10 месяцев находился под стражей по делу о перестрелке религиозных деятелей.

Как писал "Кавказский узел", 13 июля 2025 года возле рынка "Магас" на окраине села Экажево произошла перестрелка, в ходе которой были ранены два человека, в том числе охранник имама мечети Насыр-Кортского округа Назрани Хамзата Чумакова. Оба раненых принадлежат к одному и тому же ингушскому тейпу Евлоевых. 22 июля следствие отчиталось о задержании подозреваемого, который был помещен в охраняемую спецпалату больницы.

Обвиняемый находился под стражей почти 10 месяцев

Назрановский райсуд перевел под домашний арест Зяудина Евлоева, который находился в СИЗО по делу о перестрелке, сообщает сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Публикация об этом решении размещена сегодня на сайте Назрановского райсуда. Суд "вынес постановление об отказе в удовлетворении ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении 43-летнего Зяудина Евлоева", говорится в ней.

По версии следствия, Зяудин Евлоев 13 июля 2025 года "с целью лишения Е. жизни" несколько раз выстрелил в потерпевшего из огнестрельного оружия. Мужчина получил "проникающие огнестрельные ранения брюшной полости и левого бедра" и был доставлен в медицинское учреждение, отмечается в публикации суда.

Подозреваемый был задержан 21 июля 2025 года и заключен под стражу. 27 июля 2025 года ему было предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 1 стать 105 УК РФ (покушение на убийство; предусматривает от шести до 15 лет лишения свободы).

"Впоследствии мера пресечения в виде содержания под стражей фигуранту неоднократно продлевалась. Последний раз – до 14 мая 2026 года 12.05.2026 Назрановский районный суд отказал в продлении срока содержания под стражей в отношении Евлоева, избрав ему домашний арест на два месяца (до 14.07.2026)", - говорится в сообщении.

Перестрелке предшествовали разногласия в религиозных вопросах

Напомним, по данным силовиков, перестрелке предшествовала перепалка двух религиозных деятелей в соцсети, которая переросла в конфликт с взаимными обвинениями. 13 июля оппоненты встретились для обсуждения разногласий в религиозных вопросах, и один из них открыл стрельбу по оппоненту, а тот выстрелил в него в ответ. Оба 42-летних пострадавших получили по несколько огнестрельных ранений и были госпитализированы.

Хамзат Чумаков - популярный среди верующих проповедник, который получил известность благодаря проповедям и видеообращениям с обличением коррупции в органах власти. 14 сентября 2010 года в районе села Экажево был взорван автомобиль Чумакова, в результате покушения ему ампутировали ногу.

В сентябре 2019 года присяжные оправдали подсудимых в части покушения на Чумакова, но сочли их виновными в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Суд приговорил одного из обвиняемых к семи годам лишения свободы, другого - к 4,5 года. Третий обвиняемый был освобожден в зале суда.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:59, 11 мая 2026
Контрактник из Ингушетии убит в военной операции
Аэропорт Геленджика. Фото: пресс-служба аэропорта https://gelaero.ru/about/
12:06, 10 мая 2026
Авиасообщение с городами юга России полностью восстановлено
04:11, 10 мая 2026
Минтранс отчитался о возобновлении части международных рейсов через юг России
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/57396
13:40, 9 мая 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9100
01:54, 9 мая 2026
Житель Ингушетии осужден за хранение патронов и гранаты
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
12:48, 13 мая 2026
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Католикос-патриарх Грузии Шио III. Фото https://patriarchate.ge/news/3451
17:21, 12 мая 2026
Шио III
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
17:04, 12 мая 2026
Карапетян Самвел
Справочник
Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Последние записи в блогах
Фото
20:47, 23 марта 2026
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Итоги Конкурса «Герои гражданского общества» – 2025
Фото
20:18, 19 марта 2026
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
С праздником Ид аль-Фитр!
Фото
21:03, 22 февраля 2026
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
День депортации ингушей и чеченцев!
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Акция протеста у Руставской тюрьмы в день рождения Мзии Амаглобели. Фото: Nata Makharashvili / Publika
12 мая 2026, 23:47
Протестующие в Тбилиси поздравили с днем рождения Мзию Амаглобели

Зарема Мусаева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12 мая 2026, 21:39
Правозащитники объявили сбор на передачи для Заремы Мусаевой

Обыски в администрации Махачкалы. 12 мая 2026 г. Фото: https://riadagestan.ru/
12 мая 2026, 19:12
Следователи провели обыски в администрации Махачкалы

Стоп-кадр акции владельцев электромобилей в Батуми. Фото: Batumelebi / https://batumelebi.netgazeti.ge/news/615854/
12 мая 2026, 16:38
Предприниматели пригрозили администрации Батуми круглосуточными акциями

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше