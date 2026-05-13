Участник перестрелки религиозных деятелей в Ингушетии освобожден из СИЗО

Суд в Назрани перевел под домашний арест Зяудина Евлоева, который почти 10 месяцев находился под стражей по делу о перестрелке религиозных деятелей.

Как писал "Кавказский узел", 13 июля 2025 года возле рынка "Магас" на окраине села Экажево произошла перестрелка, в ходе которой были ранены два человека, в том числе охранник имама мечети Насыр-Кортского округа Назрани Хамзата Чумакова. Оба раненых принадлежат к одному и тому же ингушскому тейпу Евлоевых. 22 июля следствие отчиталось о задержании подозреваемого, который был помещен в охраняемую спецпалату больницы.

Обвиняемый находился под стражей почти 10 месяцев

Назрановский райсуд перевел под домашний арест Зяудина Евлоева, который находился в СИЗО по делу о перестрелке, сообщает сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Публикация об этом решении размещена сегодня на сайте Назрановского райсуда. Суд "вынес постановление об отказе в удовлетворении ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении 43-летнего Зяудина Евлоева", говорится в ней.

По версии следствия, Зяудин Евлоев 13 июля 2025 года "с целью лишения Е. жизни" несколько раз выстрелил в потерпевшего из огнестрельного оружия. Мужчина получил "проникающие огнестрельные ранения брюшной полости и левого бедра" и был доставлен в медицинское учреждение, отмечается в публикации суда.

Подозреваемый был задержан 21 июля 2025 года и заключен под стражу. 27 июля 2025 года ему было предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 1 стать 105 УК РФ (покушение на убийство; предусматривает от шести до 15 лет лишения свободы).

"Впоследствии мера пресечения в виде содержания под стражей фигуранту неоднократно продлевалась. Последний раз – до 14 мая 2026 года 12.05.2026 Назрановский районный суд отказал в продлении срока содержания под стражей в отношении Евлоева, избрав ему домашний арест на два месяца (до 14.07.2026)", - говорится в сообщении.

Перестрелке предшествовали разногласия в религиозных вопросах

Напомним, по данным силовиков, перестрелке предшествовала перепалка двух религиозных деятелей в соцсети, которая переросла в конфликт с взаимными обвинениями. 13 июля оппоненты встретились для обсуждения разногласий в религиозных вопросах, и один из них открыл стрельбу по оппоненту, а тот выстрелил в него в ответ. Оба 42-летних пострадавших получили по несколько огнестрельных ранений и были госпитализированы.

Хамзат Чумаков - популярный среди верующих проповедник, который получил известность благодаря проповедям и видеообращениям с обличением коррупции в органах власти. 14 сентября 2010 года в районе села Экажево был взорван автомобиль Чумакова, в результате покушения ему ампутировали ногу.

В сентябре 2019 года присяжные оправдали подсудимых в части покушения на Чумакова, но сочли их виновными в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Суд приговорил одного из обвиняемых к семи годам лишения свободы, другого - к 4,5 года. Третий обвиняемый был освобожден в зале суда.