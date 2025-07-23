Задержан участник перестрелки религиозных деятелей в Ингушетии

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В Ингушетии по подозрению в попытку убийства задержан участник перестрелки религиозных деятелей, он находится в охраняемой спецпалате больницы.

Как писал "Кавказский узел", 13 июля в Ингушетии произошла перестрелка, в ходе которой были ранены два человека. Один из пострадавших - охранник имама мечети Насыр-Корсткого округа Назрани Хамзата Чумакова. Оба раненых принадлежат одному и тому же ингушскому тейпу Евлоевых. Сообщается, что перестрелка произошла после словесной перепалки в соцсетях, связанной с разногласиями в религиозных вопросах.

Участник перестрелки, произошедшей 13 июля на окраине села Экажево, задержан по подозрению в покушении на убийство, пишет 22 июля "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу Следственного управления Следкома России.

Сообщается, что подозреваемый задержан в рамках расследования уголовного дела по факту покушения на жизнь 42-летнего жителя Ингушетии, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее же время он находится в охраняемой специальной палате больницы.

Хамзат Чумаков - популярный среди верующих проповедник, который получил известность благодаря проповедям и видеообращениям с обличением коррупции в органах власти. 14 сентября 2010 года в районе села Экажево Назрановского района был подорван автомобиль Чумакова, в результате этого покушения ему ампутировали ногу.

В сентябре 2019 года присяжные оправдали подсудимых в части покушения на Чумакова, но при этом посчитали их вину доказанной в части незаконного хранения оружия и боеприпасов. Суд назначил одному из обвиняемых наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, другому - на 4,5 года. Третий обвиняемый был отпущен в зале суда.