01:54, 9 мая 2026

Житель Ингушетии осужден за хранение патронов и гранаты

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Назрановский районный суд приговорил жителя Ингушетии Иссу Полонкоева к шести с половиной годам лишения свободы после того, как при обыске у него дома были найдены патроны и граната. Апелляционный суд оставил приговор в силе.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2022 года после обыска были задержаны братья Идрис и Исса Полонкоевы, их близкие заявили, что найденные при обыске гранаты и патроны были подброшены.

Апелляционная инстанция Верховного суда Ингушетии оставила в силе приговори в отношении 29-летнего Иссы Полонкоева, который в ноябре 2024 года был признан виновным в совершении преступлений по части 1 статьи 222 и части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств), говорится в сообщении, опубликованном в группе суда в соцсети "ВКонтакте" 8 мая.

В соответствии с приговором, вынесенным 27 ноября 2024 года Назрановских районным судом, Полонкоев хранил по месту жительства 16 патронов калибра 9х18 миллиметров, ручную гранату ГРД-5 с запалом, которые были обнаружены и изъяты 2 июня 2022 года при обыске. В суде он вину не признал.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы по первому обвинению и шести годам со штрафом в 20 тысяч рублей - по второму. Путем частичного сложения наказания Полонкоеву было назначено шесть лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Защита подала апелляционные жалобы, однако суд оставил их без удовлетворения.

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
