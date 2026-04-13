18:35, 13 апреля 2026

Директор фабрики в Ингушетии арестован за использование рабского труда

Сотрудник полиции надевает наручники на мужчину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении директора мебельной фабрики, которого подозревают в том, что он использовал труд нелегальных мигрантов, насильно удерживая их на производстве. По решению суда он арестован.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2025 года движение "Альтернатива" сообщила, что троих мужчин держали в трудовом рабстве в Сунженском районе Ингушетии, отобрали у них документы и не платили зарплату, за провинности били. 

Сотрудники Управления по вопросам миграции МВД Ингушетии уличили 52-летнего директора мебельной фабрики, расположенной в сельском поселении Кантышево, в организации незаконной миграции иностранцев на территорию России, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на региональное МВД.

По предварительным данным, бизнесмен пообещал восьми гражданам зарубежья трудоустроить их в Абхазии с ежемесячным окладом в тысячу долларов, но привез в Ингушетию, где с сентября 2024 года они занимались сборкой мебели и проживали прямо на территории цеха. При этом разрешительных документов на работу и на нахождение в России у них не было.

"Фигурант отобрал у иностранцев паспорта, лишил их возможности покинуть объект и принудил к труду на своем производстве. Фактические выплаты значительно отличались от обещанных: рабочие получали лишь 20 тысяч рублей в месяц. Из этой суммы 12 тысяч переводились их семьям, а оставшаяся часть выдавалась на руки", - говорится в сообщении ведомства.

В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье организация незаконной миграции, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что движение "Альтернатива" считает наиболее проблемными в плане трудового рабства регионами на юге России Ростовскую область и Ставропольский край. "Рекрутеры" ищут потенциальных работников на вокзалах крупных городов, чаще всего жертвами работорговцев становятся люди из провинции, приезжающие на заработки, говорится в справке "Кавказского узла" "Рабство на Северном Кавказе".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

События
19:40, 13 апреля 2026
Житель Ростовской области задержан по делу о финансировании террористов
17:40, 13 апреля 2026
Глава водоканала задержан по делу о массовом отравлении в Дагестане
16:45, 13 апреля 2026
Боец из Дагестана убит в зоне СВО
06:58, 13 апреля 2026
Пять военных из Волгоградской области убиты в боевых действиях
11:58, 12 апреля 2026
Комбатант из Камышина убит на Украине
08:58, 12 апреля 2026
Четыре бойца из Волгоградской области названы убитыми в военной операции
Все события дня
Новости
Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:58, 2 апреля 2026
Двое военных из Ингушетии убиты на Украине
Участники перестрелки в зале суда. Скриншот видео https://news.tek.fm/news/478243
23:36, 24 марта 2026
Суд вынес приговор шести участникам перестрелки у офиса Wildberries
05:28, 21 марта 2026
Замминистра имущества Ингушетии арестован по делу о крупном хищении
00:33, 21 марта 2026
Военный осужден в Нальчике за самоволку
Мужчина со смартфоном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:27, 18 марта 2026
Жители Северного Кавказа рассказали о проблемах с доступом в Telegram
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Наводнение в Дагестане и Чечне. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Разрушенный дом в результате наводнения. Краснодарский край, Крымск, июль 2012 г. Фото Никиты Серебрянникова для "Кавказского узла" Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)

Последние записи в блогах
Фото
20:47, 23 марта 2026
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Итоги Конкурса «Герои гражданского общества» – 2025
Фото
20:18, 19 марта 2026
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
С праздником Ид аль-Фитр!
Фото
21:03, 22 февраля 2026
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
День депортации ингушей и чеченцев!
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Жительница Сочи и ее сын, выдворенные из Абхазии. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13 апреля 2026, 13:00
Выдворение сочинцев из Абхазии за съемку с флагом Грузии вызвало дискуссию в Facebook*

Последствия наводнения в Дагестане. Фото: Flandria12 https://ru.wikipedia.org/
13 апреля 2026, 12:00
Аналитики поспорили о причинах разрушительного наводнения в Дагестане

Пункт временного размещения в Дагестане. Фото: Администрация Махачкалы
13 апреля 2026, 10:57
Число эвакуированных в пункты временного размещения в Дагестане выросло до 541

Снежная лавина накрыла дома в селе Шаитли. 12 апреля 2026 г. Скриншот видео https://www.instagram.com/p/DXD9CUXjQNp/ Instagram принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
13 апреля 2026, 09:56
Женщина и ребенок оказались под снегом после схода лавины в Дагестане

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше