Директор фабрики в Ингушетии арестован за использование рабского труда

Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении директора мебельной фабрики, которого подозревают в том, что он использовал труд нелегальных мигрантов, насильно удерживая их на производстве. По решению суда он арестован.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2025 года движение "Альтернатива" сообщила, что троих мужчин держали в трудовом рабстве в Сунженском районе Ингушетии, отобрали у них документы и не платили зарплату, за провинности били.

Сотрудники Управления по вопросам миграции МВД Ингушетии уличили 52-летнего директора мебельной фабрики, расположенной в сельском поселении Кантышево, в организации незаконной миграции иностранцев на территорию России, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на региональное МВД.

По предварительным данным, бизнесмен пообещал восьми гражданам зарубежья трудоустроить их в Абхазии с ежемесячным окладом в тысячу долларов, но привез в Ингушетию, где с сентября 2024 года они занимались сборкой мебели и проживали прямо на территории цеха. При этом разрешительных документов на работу и на нахождение в России у них не было.

"Фигурант отобрал у иностранцев паспорта, лишил их возможности покинуть объект и принудил к труду на своем производстве. Фактические выплаты значительно отличались от обещанных: рабочие получали лишь 20 тысяч рублей в месяц. Из этой суммы 12 тысяч переводились их семьям, а оставшаяся часть выдавалась на руки", - говорится в сообщении ведомства.

В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье организация незаконной миграции, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что движение "Альтернатива" считает наиболее проблемными в плане трудового рабства регионами на юге России Ростовскую область и Ставропольский край. "Рекрутеры" ищут потенциальных работников на вокзалах крупных городов, чаще всего жертвами работорговцев становятся люди из провинции, приезжающие на заработки, говорится в справке "Кавказского узла" "Рабство на Северном Кавказе".