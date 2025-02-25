"Альтернатива" рассказала о случае трудового рабства в Ингушетии

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Троих мужчин держали в трудовом рабстве в Сунженском районе Ингушетии, отобрали у них документы и не платили зарплату, за провинности били. Им удалось связаться с движением "Альтернатива", после чего их освободили.

Движение «Альтернатива» рассказало 24 февраля о случае трудового рабства в Ингушетии. "История о принудительном труде в Ингушетии стала известна благодаря трем мужчинам, включая ветерана <боевых действий>, которые несколько месяцев не могли покинуть строительный объект. Все началось, когда Дмитрий, Андрей и Олег работали на ферме в Кировской области, где им исправно платили. В декабре руководитель фермы Башир предложил им более выгодную работу в Ингушетии с лучшими условиями и повышенной оплатой. По прибытии в Сунженский район Ингушетии мужчин поставили на строительство дома. Их документы были изъяты "на хранение", а заработная плата откладывалась до завершения работ. Когда они просили отпустить их, им советовали "успокоиться и вести себя по-мужски", - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» активистка «Альтернативы» Арина.

По рассказам мужчин, за порядком следили Башир и его сын Адам. «По словам работников, молодой человек регулярно прибегал к угрозам, унижениям и физическому насилию. В одном случае Адам душил работника за цепочку с крестиком и избил его. В результате один из мужчин получил множественные травмы, включая сломанные ребра и выбитый зуб, другого били по голове. Находясь в горной местности недалеко от чеченской границы, мужчины не видели путей к бегству. Тем не менее им удалось связаться с нами и получить помощь. В настоящее время Дмитрий, Олег и Андрей находятся в безопасности», - сообщила Арина, добавив, что состояние здоровья мужчин нормальное.

По ее словам, мало просьб о помощи получают из Ингушетии, но это не значит, что случаев трудового рабства там нет. «Когда мы говорим про статистику, мы всегда указываем, что не знаем, сколько на самом деле случаев трудового рабства, поскольку не все жертвы к нам обращаются. По этой причине мы не можем сказать, сколько подобных случаев в Ингушетии», - отметила она.

Арина также сообщила, что по факту трудового рабства подано заявление в Следственный комитет РФ, но «реакции пока нет».

Ингушский общественный деятель, согласившийся дать комментарий на правах анонимности, называет случившееся "криминалом".

«Если поискать, то не сможете найти другие такие истории. Это единичный случай, возможно, результат каких-то криминальных элементов. У нас в республике не принято использовать рабский труд. Все люди, которые к нам приезжают, - не важно на заработки или просто так, считаются гостями, а к гостям вы знаете, какое у нас уважительное отношение», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, важно наказать виновных, чтобы такие случаи больше не повторялись. «Пусть ответят перед законом. Если нарушили закон, то пусть понесут наказание, чтобы остальные видели и понимали, что за такое могут наказать. С точки зрения ингушей использовать рабский труд недопустимо», - отметил он.

Наказанием для жителей Ингушетии, использовавших рабский труд, может быть лишение свободы, прокомментировал ситуацию корреспонденту "Кавказского узла" юрист Валерий Толокольников

«Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, в данной ситуации могут применяться несколько статей. Статья 127.2 УК РФ (использование рабского труда) подразумевает лишение свободы на срок до 5 лет, но согласно части 2-ой этой статьи, если деяние совершено в отношении двух или более лиц, с применением насилия, то это наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет», - сказал он.

По его словам, потерпевшие также могут потребовать наказания за нанесение побоев. «Но для этого нужны какие-то доказательства в виде фото или видео, а в идеале медицинская справка, свидетельствующая, что они получали какое-то лечение после применения насилия в их отношении. Это квалифицируется статьей 116 УК РФ (побои) или 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). За побои полагается штраф до 40 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет, а за причинение средней тяжести вреда здоровью - до 5 лет лишения свободы. Суд может назначить наказание по совокупности преступлений, если дело дойдет до суда», - отметил он.

Напомним, что движение "Альтернатива" считает наиболее проблемными в плане трудового рабства регионами на юге России Ростовскую область и Ставропольский край. "Рекрутеры" ищут потенциальных работников на вокзалах крупных городов, чаще всего жертвами работорговцев становятся люди из провинции, приезжающие на заработки, говорится в справке "Кавказского узла" "Рабство на Северном Кавказе".

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