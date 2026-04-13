12:00, 13 апреля 2026

Аналитики поспорили о причинах разрушительного наводнения в Дагестане

Необдуманную застройку территорий, природные факторы и плачевное состояние гидротехнических сооружений назвали в числе причин разрушительного наводнения опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики. При этом они единодушно сочли значительным вклад волонтеров в борьбу с последствиями потопа.

Как писал "Кавказский узел", Институт географии РАН связал регулярные наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий и повышает риски для людей. В частности, застройка речных пойм, вырубка лесов и игнорирование водоохранных зон "буквально множат последствия" паводка, который в иных условиях мог пройти относительно спокойно, указал доктор географических наук Алексей Гуня.

В зоне разрушительных паводков в Дагестане оказалось около 1,5 миллиона жителей. В результате наводнения погибли шесть жителей республики, в том числе трое несовершеннолетних. 9 апреля уровень режима чрезвычайной ситуации был повышен с регионального до федерального. Сегодня в Дагестане остаются подтопленными 508 жилых домов и 528 приусадебных участков, в пунктах временного размещения находится 541 человек, в том числе 178 детей.

Мнениями о причинах разрушительного наводнения в Дагестане и эффективности действий властей поделились с корреспондентом "Кавказского узла" глава ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев, руководитель проекта «Монитор пациента и ЖКХ» Зиявудин Увайсов и дагестанский журналист, давший комментарий на условиях анонимности.

Шамиль Хадулаев, говоря о причинах особой разрушительности наводнения, выделил незаконную застройку территорий. «Многие места, где во время паводков должна была проходить вода, застроили. Так произошло, например, в Сепараторном поселке в Махачкале, где воде было некуда деваться. В результате вода поднималась вверх и сносила дома. Так было и в других местах. Пока что отстранили от работы судью, утвердившую разрешение на постройку одного из таких смытых домов, стоявших на пути воды. Но дома и разрушенные судьбы людей это не восстановит», - сказал он.

В свою очередь руководитель проекта «Монитор пациента и ЖКХ» Зиявудин Увайсов счел основной причиной наводнения обильные осадки. «Возможно, где-то были проблемы с незаконным строительством или с халатностью при обеспечении ремонта плотин, но в основном все же причина – это дожди», - сказал он.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале облачная погода без осадков, а в ночь на 14 апреля ожидается умеренный дождь. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Дагестанский журналист, говоривший на условиях анонимности, считает, что наводнение во многом стало результатом заброшенности гидротехнических сооружений и отсутствия работоспособной сети ливневой канализации в населенных пунктах.

"Если брать как пример Мамедкалу, то там, с одной стороны, упущения с укреплением Геджухского водохранилища, своевременным предупреждением и эвакуацией населения. С другой стороны, [сыграло роль] отсутствие как в этом населённом пункте, так и в промежутке между водохранилищем и селом, инфраструктуры, способной хоть отчасти, но принять на себя и отвести в сторону массы воды… Дагестану повезло, что два ЧП — обрушение дома в Махачкале и прорыв дамбы в Геджухе — произошли не ночью, а в дневное время. Иначе жертв было бы много», - отметил он.

Поселок Мамедкала Дербентского района, где в результате прорыва дамбы почти 260 жилых домов оказались в зоне затопления, стал одним из наиболее пострадавших населенных пунктов в Дагестане. Пять из шести погибших при наводнении, в том числе трое несовершеннолетних, погибли в Мамедкале и ее окрестностях.

Эксперты отметили значительный вклад волонтеров

Говоря об эффективности помощи пострадавшим, эксперты отметили роль добровольцев, принявших участие в устранении последствий потопа. Зиявудин Увайсов заметил, что государство и волонтеры работают совместно.

«Все вместе делают, активно взаимодействуют. Конечно и государственная машина не всегда может быстро, и волонтеры не всюду поспевают, но стараются закрывать проблемы», - заявил он.

Дагестанский журналист также считает, что и власти и волонтёры справились на «отлично». «Помогали, а не мешали друг другу, организовались и работают вполне эффективно», - сказал он.

Наводнение застало врасплох жителей Хасавюртовского района, и людям пришлось спешно эвакуироваться, бросив имущество, рассказали "Кавказскому узлу" сельчане. По их словам, в первые часы помощь друг другу оказывали в основном сами односельчане, а представители администрации появились на следующий день. Жители сел Адильотарского сельсовета в результате потопа лишились 400 голов крупного рогатого скота, 360 голов мелкого рогатого скота и почти 30 тысяч домашних птиц.

Большую работу делают сами люди

Шамиль Хадулаев, отметив оперативную работу МЧС, также выделил работу волонтеров. «Большую работу делают сами люди, можно сказать – народная дипломатия. Нам присылают помощь из различных регионов, причем не непонятно куда, а выходя на известных людей в Дагестане (в том числе и на меня), посылали тем, кому доверяют. К примеру, недавно предприниматели из Владикавказа прислали одежду для пострадавших. Можно сказать, что государственные механизмы работают, но довольно тяжело разворачиваются, а сами люди действуют оперативнее», - сказал он.

Паводки, вызванные ливнями, начались в СКФО в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

