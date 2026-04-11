08:32, 11 апреля 2026

Дагестанские сельчане пожаловались на серьезный ущерб от наводнения

Наводнение в селе Адильотар. 30 марта 2026 года. Фото: ЦУР Дагестана https://t.me/israfilof2_0/613

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Наводнение застало врасплох жителей Хасавюртовского района, и людям пришлось спешно эвакуироваться, бросив имущество, рассказали сельчане. В первые дни паводка возникали трудности с организацией помощи пострадавшим, сообщили в Ассоциации благотворительных фондов Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля уровень режима чрезвычайной ситуации, действующего в Дагестане и Чечне из-за ситуации с паводками, был повышен с регионального до федерального.

В зоне разрушительных паводков в Дагестане находится около 1,5 млн жителей. Поселок Мамедкала Дербентского района, где в результате прорыва дамбы почти 260 жилых домов оказались в зоне затопления, стал одним из наиболее пострадавших населенных пунктов в Дагестане, для помощи местным жителям туда прибыли сотни волонтеров. Жертвами наводнения в республике стали шесть человек, пять из них, в том числе трое несовершеннолетних, погибли в Мамедкале и ее окрестностях. Власти отчитались о выплате семьям погибших по миллиону рублей.

Пострадавшие рассказали о ликвидации последствий наводнения силами односельчан

Первое подтопление 28 марта стало для местных жителей неожиданным по масштабу, рассказал 10 апреля корреспонденту «Кавказского узла» житель села Тутлар Али.

По его словам, предупреждение о сильных дождях было, однако такого развития событий никто не ожидал. Али связал тяжелые последствия с состоянием канала Юзбаш, который, как он утверждает, давно нуждался в реконструкции. «Вал местами обвалился, а сам канал фактически сравнялся с рекой по уровню воды», - сказал мужчина.

Село Тутлар входит в состав Адильотарского сельсовета Хасавюртовского района. В первый день наводнения, 28 марта, в селе Адильотар были затоплены 468 домов, власти отчитались об эвакуации жителей.

По словам Али, вечером 28 марта вода начала прибывать очень быстро. Сначала подтопило огороды, а вскоре вода пошла уже во дворы и дома. Ему пришлось срочно вывозить детей и семью, а затем возвращаться назад. Сельчане, как рассказал Али, в ту ночь самостоятельно копали сбросы, чтобы отвести поток. По его оценке, именно это, а также работа местного жителя на экскаваторе, позволили спасти часть домов от еще более тяжелых последствий.

Он отметил, что в первые часы после бедствия помощь оказывали в основном односельчане и люди, приехавшие на собственной технике. По его словам, эвакуация проходила при участии простых людей, а не специализированных служб. При этом он не стал утверждать, что представители властей полностью отсутствовали: по его словам, "представители администрации появились уже на следующий день".

После первого паводка вода в селе Тутлар ушла лишь через несколько дней, и жители начали расчищать дворы и дома, однако 5 апреля произошло повторное подтопление. Собеседник рассказал, что ко второй волне село уже пыталось подготовиться, но последствия все равно оказались серьезными. По его словам, многие дома деформированы, некоторые не подлежат восстановлению.

Отдельно он указал на разрушение социальной инфраструктуры. По его словам, старая школа, в которой учились дети из двух сел, была разрушена.

"Школа у нас на два села с Адильотаром. В нашем селении Тутлар нет школы даже для начальных классов. Это старая школа 50-х годов прошлого века, разрушена", - рассказал Али.

В результате наводнения в Дагестане повреждены 93 образовательных учреждения. Из них 90 можно восстановить капитальным ремонтом, еще три "получили критические повреждения и признаны полностью непригодными к эксплуатации", сообщило 10 апреля в своем телеграм-канале Минобрнауки республики. "​Для обеспечения непрерывности учебного процесса в пострадавших населенных пунктах рассматривается вопрос поставки и монтажа современных модульных школ. Это полноценные образовательные комплексы, включающие учебные корпуса, спортивные залы и пищеблоки, укомплектованные всем необходимым оборудованием", - говорится в публикации.

Говоря о помощи, житель Тутлара сообщил, что с гуманитарным снабжением серьезных проблем нет: в село поступают вода, продукты и предметы первой необходимости из разных районов Дагестана и других регионов.

Жительница села Адильотар Исита рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что вода в ночь на 29 марта пришла очень быстро, и семья не успела вынести имущество.

По ее словам, электричества и связи к тому моменту уже не было, а вода "за считанные минуты" заполнила двор, комнаты и хозяйственные постройки. Эвакуация, как она сообщила, проходила в полной темноте: людей вывозили через окно на тележке, затем пересаживали на грузовик и увозили в соседнее село. «Это был ужас, который не передать словами: дороги не видно, словно едешь в пустоту по морю», - сказала женщина.

Около 200 овец утонули, дом разрушен, все осталось под завалами

По словам Иситы, только через двое суток удалось зайти во двор, в котором остались домашние животные: овцы, коровы, телята, куры. "Там была ужасающая картина: около 200 овец утонули, дом разрушен, все осталось под завалами. Из трех домов, которые были во дворе, осталось только две комнаты, и те повреждены", - сказала она.

Она также сказала, что в первые дни людям помогали в основном волонтеры из соседних сел, которые вывозили жителей на своих легковых машинах, тракторах и грузовиках. По ее словам, все село оказалось затоплено, школа разрушена, а жителям пришлось искать временное жилье.

При этом, как утверждает Исита, государственная помощь пока ограничилась приемом документов на единовременные выплаты. «Готовим документы на единовременную выплату - по 15 тысяч рублей на человека. Других комиссий по оценке ущерба не было. От государства никакой помощи пока не было, обещают», - сказала она.

Для каждого пострадавшего от наводнения в Дагестане предусмотрена материальная помощь в 15,6 тысячи рублей. 

Также предусмотрена финансовая помощь за утрату имущества первой необходимости: 78 735 рублей на человека, если имущество утрачено частично, и 156 750 рублей на человека, если имущество утрачено полностью. В качестве компенсации за вред здоровью обещаны от 313 тысяч до 627 тысяч рублей. За смерть человека власти обещали членам семьи погибшего 1 567 500 рублей.

Благотворительные фонды собирают деньги на помощь пострадавшим

В Махачкале развёрнут объединенный штаб благотворительных организаций для координации помощи, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель Ассоциации благотворительных фондов Дагестана.

По его словам, фонды собирают средства на восстановление домов и одновременно обеспечивают пострадавших водой, насосами, шлангами, техникой и другими средствами, необходимыми для расчистки территорий и работы волонтеров.

9 апреля было опубликовано видеообращение от имени жителей махачкалинского поселка Караман-2. Авторы обращения попросили предпринимателей и власти направить спецтехнику и насосы в микрорайон, чтобы откачать воду, затопившую улицы. По их словам, за время наводнения в поселке побывала лишь одна машина с насосом.

По словам представителя организации, дефицита продуктов и питьевой воды сейчас нет, помощь поступает в том числе из соседних республик Северного Кавказа. Значительная часть пострадавших, по данным ассоциации, разместилась у родственников, часть людей находится в гостиницах и пунктах временного размещения.

Вместе с тем в ассоциации признали, что координация большого числа добровольцев и техники складывалась не сразу: в первые два дня на местах возникали организационные сложности.

На фоне прогноза о третьей волне паводков в пострадавших районах уже началась новая подготовка: частично возобновлена эвакуация жителей из опасных зон, ведется расчистка и расширение русел рек, техника работает в Мамедкале, на хасавюртовском направлении и в Карамане, а в других населенных пунктах, где ранее были подтопления, также пытаются увеличить пропуск воды, рассказал представитель ассоциации.

К помощи подключились крупнейшие благотворительные фонды республики, а также организации и добровольцы из других регионов России. «На этот момент собрано более 640 миллионов рублей», – сообщил 10 апреля один из волонтеров Ассоциации корреспонденту «Кавказского узла».

К 9 апреля более 550 миллионов рублей были пожертвованы в благотворительные фонды "Надежда" на помощь пострадавшим во время наводнений в Дагестане.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале облачная погода без осадков. Дождя не ожидается и в ночь на 12 апреля.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN).

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Алихан Мамсуров

источник: корреспондент "Кавказского узла"

