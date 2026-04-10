Жители махачкалинского поселка попросили помощи из-за наводнения

Авторы обращения к предпринимателям и властям попросили направить спецтехнику и насосы в микрорайон Караман-2, чтобы откачать воду, затопившую улицы. По их словам, за время наводнения в поселке побывала лишь одна машина с насосом.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля уровень режима чрезвычайной ситуации, действующего в Дагестане и Чечне из-за ситуации с паводками, был повышен с регионального до федерального.

В зоне разрушительных паводков в Дагестане находится около 1,5 млн жителей. В связи с этим в Дагестане был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. К 8 апреля только в Махачкале от пострадавших поступило 82,9 тысячи запросов на единовременную помощь, более 10 тысяч заявлений на компенсации за утрату имущества и 297 заявлений о причинении вреда здоровью.

Видеообращение от имени жителей махачкалинского поселка Караман-2 опубликовано поздно вечером 9 апреля в телеграм-канале правозащитной организации "Монитор пациента и ЖКХ" (9,9 тысячи подписчиков).

"Нам требуется помощь с техникой и насосным оборудованием для района «Караман-2». Просим всех, кто может содействовать или предоставить необходимое оборудование, связаться с ответственным лицом (здесь в публикации указан номер мобильного телефона. – Прим. "Кавказского узла") Контактное лицо: Мухаммад. Будем признательны за любую поддержку", - говорится в аннотации к видео.

На кадрах ролика виден мужчина, стоящий на фоне частных жилых домов и затопленной поселковой улицы. Он озвучивает обращение, а съемку ведет другой человек, не попавший в кадр и не комментирующий происходящее.

Мужчина в кадре не называет свое имя и дату съемки. "Обращение ко всем организациям, также к руководству республики, всем, кто владеет спецтехникой. Это обращение с Караман-2. Просто нам элементарно нужны трактора, нужна спецтехника", - говорит он.

Вода из зоны наводнения не уходит, пояснил он. "Уже десять дней, чтоб вы понимали, по периметру на каждой улице стоят насосы и выкачивают воду. Но нам нужна спецтехника. Прошу вас, отправьте, у кого есть трактора", - сказал автор обращения, заверив, что дизтопливо для техники жители поселка предоставят.

С первого дня наводнения лишь одна пожарная машина с насосом побывала в Карамане-2, заявил житель поселка. "И то [потому, что] наш человек взял ее под свою ответственность, ее предоставили. Больше не было техники", - говорится в обращении.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале переменная облачность без осадков. Такая же погода ожидается и в ночь на 11 апреля.

Напомним, в Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Пять из них погибли в поселке Мамедкала Дербентского района и его окрестностях: беременная 17-летняя местная жительница, 12-летний ребенок, пятилетняя девочка и ее бабушка, а также 70-летняя Аминат Мусаева, которая в течение трех суток числилась пропавшей. Ранее, 5 апреля, в селе Кирки Кайтагского района погибла жительница дома, снесенного оползнем, депутат местного сельсовета Кистаман Мазанова.

Кроме того, более 6200 человек пострадали в Дагестане от наводнения, сообщил 7 апреля глава республики Сергей Меликов.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

