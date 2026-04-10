×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:32, 10 апреля 2026

Жители махачкалинского поселка попросили помощи из-за наводнения

Последствия наводнения в поселке Караман-2. Кадр видеообращения из телеграм-канала "Монитор пациента и ЖКХ" https://t.me/monitor_pacienta_i_zkh/4254

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Авторы обращения к предпринимателям и властям попросили направить спецтехнику и насосы в микрорайон Караман-2, чтобы откачать воду, затопившую улицы. По их словам, за время наводнения в поселке побывала лишь одна машина с насосом.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля уровень режима чрезвычайной ситуации, действующего в Дагестане и Чечне из-за ситуации с паводками, был повышен с регионального до федерального.

В зоне разрушительных паводков в Дагестане находится около 1,5 млн жителей. В связи с этим в Дагестане был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. К 8 апреля только в Махачкале от пострадавших поступило 82,9 тысячи запросов на единовременную помощь, более 10 тысяч заявлений на компенсации за утрату имущества и 297 заявлений о причинении вреда здоровью.

Видеообращение от имени жителей махачкалинского поселка Караман-2 опубликовано поздно вечером 9 апреля в телеграм-канале правозащитной организации "Монитор пациента и ЖКХ" (9,9 тысячи подписчиков).

"Нам требуется помощь с техникой и насосным оборудованием для района «Караман-2». Просим всех, кто может содействовать или предоставить необходимое оборудование, связаться с ответственным лицом (здесь в публикации указан номер мобильного телефона. – Прим. "Кавказского узла") Контактное лицо: Мухаммад. Будем признательны за любую поддержку", - говорится в аннотации к видео.

На кадрах ролика виден мужчина, стоящий на фоне частных жилых домов и затопленной поселковой улицы. Он озвучивает обращение, а съемку ведет другой человек, не попавший в кадр и не комментирующий происходящее.

Мужчина в кадре не называет свое имя и дату съемки. "Обращение ко всем организациям, также к руководству республики, всем, кто владеет спецтехникой. Это обращение с Караман-2. Просто нам элементарно нужны трактора, нужна спецтехника", - говорит он.

Прошу вас, отправьте, у кого есть трактора

Вода из зоны наводнения не уходит, пояснил он. "Уже десять дней, чтоб вы понимали, по периметру на каждой улице стоят насосы и выкачивают воду. Но нам нужна спецтехника. Прошу вас, отправьте, у кого есть трактора", - сказал автор обращения, заверив, что дизтопливо для техники жители поселка предоставят.

С первого дня наводнения лишь одна пожарная машина с насосом побывала в Карамане-2, заявил житель поселка. "И то [потому, что] наш человек взял ее под свою ответственность, ее предоставили. Больше не было техники", - говорится в обращении.

По состоянию на 09.31 мск, под публикацией не размещено ни одного комментария, хотя возможность оставлять комментарии включена.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале переменная облачность без осадков. Такая же погода ожидается и в ночь на 11 апреля. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Напомним, в Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Пять из них погибли в поселке Мамедкала Дербентского района и его окрестностях: беременная 17-летняя местная жительница, 12-летний ребенок, пятилетняя девочка и ее бабушка, а также 70-летняя Аминат Мусаева, которая в течение трех суток числилась пропавшей. Ранее, 5 апреля, в селе Кирки Кайтагского района погибла жительница дома, снесенного оползнем, депутат местного сельсовета Кистаман Мазанова.

Кроме того, более 6200 человек пострадали в Дагестане от наводнения, сообщил 7 апреля глава республики Сергей Меликов.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
10:04, 10 апреля 2026
Житель Волжского погиб при атаке беспилотников
08:38, 10 апреля 2026
Боец из Дагестана убит в зоне СВО
05:46, 10 апреля 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за неявку в воинскую часть
04:49, 10 апреля 2026
Бывший министр Карачаево-Черкесии арестован по делу о превышении полномочий
20:49, 9 апреля 2026
1
 Наводнение в Дагестане и Чечне получило статус ЧС федерального уровня
19:36, 9 апреля 2026
5
 Подозреваемые в убийстве Айшат Баймурадовой объявлены в розыск в России
Все события дня
Новости
08:38, 10 апреля 2026
Боец из Дагестана убит в зоне СВО
Последствия непогоды в Кулинском районе. Фото из телеграм-канала "Кулинский район" https://t.me/kulirayon/12969
08:25, 10 апреля 2026
Школа и десятки домов повреждены оползнями в Кулинском районе
Кадр жители Сунжи потребовали провести берегоукрепительные работы из-за дождей. Фото: Фортанга / Telegram-канал
06:44, 10 апреля 2026
Жители Сунжи потребовали провести берегоукрепительные работы из-за дождей
Судья и обрушившийся дом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
21:48, 9 апреля 2026
Судья подала в отставку после обрушения дома во время наводнения в Махачкале
Наводнение. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20:49, 9 апреля 2026
Наводнение в Дагестане и Чечне получило статус ЧС федерального уровня
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Активистка Яна Антонова на одиночном пикете на центральной площади Краснодара. Фото Валерии Феденевой для "Кавказского узла" Как ликвидируют «Мемориал»*

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Последние записи в блогах
Фото
18:28, 1 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о загрязнении Каспия
Фото
13:44, 23 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выселить вместе со скотом. Как в Дагестане агрофирма выдавливает частников
Фото
11:40, 21 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Встань и иди». Как дагестанские врачи "помогали" пациентке с инсультом
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Айшат Баймурадова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
09 апреля 2026, 19:36
Подозреваемые в убийстве Айшат Баймурадовой объявлены в розыск в России

Наводнение в Дагестане. Фото: МЧС Дагестана/MAX
09 апреля 2026, 11:40
Академия наук сочла антропогенный фактор ключевой причиной наводнения в Дагестане

Последствия наводнения в селе Адильотар Хасавюртовского района. Стоп-кадр видео has.info
09 апреля 2026, 03:53
Помощь Чимаева "братским народам" Дагестана отправилась в район с чеченским населением

Наводнение в Дагестане. Фото: МЧС РФ
08 апреля 2026, 14:53
Власти Дагестана рапортовали о выплатах семьям жертв наводнения 

Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Показать больше