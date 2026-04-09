Кавказский узел

20:49, 9 апреля 2026

Наводнение в Дагестане и Чечне получило статус ЧС федерального уровня

Глава МЧС России Александр Куренков объявил о повышении уровня чрезвычайной ситуации в Дагестане и Чечне из-за ситуации с паводками.

Как писал "Кавказский узел", в зоне разрушительных паводков в Дагестане находится около 1,5 млн жителей. В связи с этим в Дагестане был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Правительственная комиссия под руководством главы МЧС России Александра Куренкова объявила, что в ближайшее время уровень ЧС в Дагестане будет повышен до федерального. Ряд регионов юга России отправили партии гуманитарной помощи для пострадавших от подтоплений жителей Дагестана. Только в Махачкале от пострадавших поступило 82,9 тысячи запросов на единовременную помощь, более 10 тысяч заявлений на компенсации за утрату имущества и 297 заявлений о причинении вреда здоровью. В городе работают 13 пунктов размещения для людей, которым пришлось покинуть свои дома из-за затопления. К 9 апреля фонды помощи пострадавшим при наводнении в Дагестане собрали более 550 млн рублей.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Наибольший ущерб стихия нанесла Дагестану и Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Более 6200 человек пострадало в Дагестане от наводнения, сообщил 7 апреля глава республики Сергей Меликов

Сегодня Александр Куренков на заседании в Махачкале сообщил, что принимая во внимание сложившуюся ситуацию и с учетом заслушанных докладов принято решение обстановку на территории Дагестана и Чечни отнести к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования, сообщило РИА "Новости".

Федеральный уровень реагирования при ЧС вводится решением правительства Российской Федерации при ликвидации чрезвычайной ситуации, которая затрагивает территории двух и более субъектов Российской Федерации,  силами и средствами органов исполнительной власти субъектов РФ, говорится в справке "Кавказского узла"  о режиме ЧС - порядке реагирования всех уровней власти, организаций при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

По словам главы МЧС, правительство уже сформировало отдельную комиссию по ликвидации последствий под его руководством. В ее состав вошли руководители федеральных органов исполнительной власти и главы пострадавших регионов.

Министр отметил, что главы республик должны обеспечить постоянное информирование населения о всех существующих мерах поддержки, завершить в кратчайшие сроки оценку причиненного ущерба, а также организовать разработку планов восстановления поврежденного жилья и социально-значимых объектов.

Сегодня утром министр прибыл в Дагестан, где провел совещание и облетел территории на вертолете. Вместе с ним прибыла оперативная группа, которая будет работать в подтопленных районах. После он проверил ход ликвидации последствий стихии в Мамедкале - одном из наиболее пострадавших сел в Дагестане, где в результате прорыва дамбы почти 260 жилых домов с приусадебными участками оказались в зоне затопления.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале переменная облачность без осадков. Такая же погода ожидается ближайшей ночью.

В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Пять из них погибли в поселке Мамедкала Дербентского района и его окрестностях: беременная 17-летняя местная жительница, 12-летний ребенок, пятилетняя девочка и ее бабушка, а также 70-летняя Аминат Мусаева, которая в течение трех суток числилась пропавшей. Ранее, 5 апреля, в селе Кирки Кайтагского района погибла жительница дома, снесенного оползнем, депутат местного сельсовета Кистаман Мазанова.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

