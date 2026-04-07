18:48, 7 апреля 2026

До 1,5 млн дагестанцев попали в зону ЧС из-за наводнения

Наводнение в Дагестане. Апрель 2026 г. Фото: МЧС России по Республике Дагестан

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 800 социально значимых объектов пострадали из-за наводнений в Дагестане, в зоне ЧС находятся около 1,5 млн жителей. Уровень ЧС в республике решено повысить с регионального до федерального на фоне прогнозов о третьей волне паводков. 

Как писал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что тело 70-летней Аминат Мусаевой, которая в течение трех суток числилась пропавшей, было обнаружено в Мамедкале. Пенсионерка стала шестой жертвой разрушительного наводнения. 

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". На 6 апреля было официально подтверждено пять летальных случаев: близ Мамедкалы было найдено тело пятилетней девочки, которая ранее пропала вместе со своей бабушкой, также в больнице умерли двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля, унесенного течением с трассы. Кроме того, в дагестанском селе Кирки Кайтагского района 5 апреля оползень снес жилой дом, погибла местная жительница Кистаман Мазанова. 6 апреля в Дагестане оставались подтопленными 2075 жилых домов и 1817 приусадебных участков в семи муниципалитетах. 7 апреля общее число пострадавших достигло 6200, в пунктах временного размещения находятся более 700 человек.

В связи с паводками в Дагестане введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Правительственная комиссия под руководством главы МЧС России Александра Куренкова объявила, что в ближайшее время уровень ЧС в Дагестане будет повышен до федерального, сообщил сегодня "Интерфакс".

Сергей Меликов заявил, что регион поддерживает повышение статуса ЧС в связи с прогнозами погоды. "Мы получаем неблагоприятный прогноз на ближайшие дни. С учетом изложенного, мы поддерживаем предложение Александра Куренкова о повышении статуса ЧС в связи со сложившейся ситуацией", - процитировало главу Дагестана РИА "Новости".

Всего в зону ЧС попали около 1,5 млн жителей Дагестана. Из зон подтоплений эвакуированы более 6,2 тысяч человек, в том числе 1,3 тысяч детей, заявил Меликов в ходе совещания с участием президента России Владимира Путина.

Повреждения разной степени получили более шести тысяч жилых домов, в том числе многоквартирные дома в Махачкале, Буйнакске и Дербенте, пострадало более 840 социально значимых объекта. Глава федерального Минздрава Михаил Мурашко уточнил, что в Дагестане подтоплены более 40 объектов системы здравоохранения. 

Кроме того, в Буйнакском районе из-за активизации оползневых процессов в активной зоне оказались 40 жилых домов. В Дербентском районе из-за прорыва дамбы Геджухского водохранилища подтоплено 258 жилых домов с приусадебными участками. 

Значительный ущерб нанесен агропромышленному комплексу региона. Погибло около 700 голов крупного и 2200 мелкого рогатого скота и более 60 тысяч голов птицы, добавил Меликов.

Из-за наводнения нарушено транспортное сообщение с более чем 80 населенными пунктами Дагестана, движение затруднено или ограничено на 27 участках автодорог, в том числе участке федеральной дороги "Кавказ". Частично обрушились несколько железнодорожных мостов, размыты два участка железнодорожного полотна. Всего на сегодня остаются подтопленными около 2100 жилых домов, более двух тысяч приусадебных участков и 188 участков дорог.

Росгидромет прогнозирует, что 11 апреля Дагестана может достигнуть третья волна паводка, в Чечне и Ингушетии штормовое предупреждение объявлено на 10 апреля, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

В ближайшие дни в Дагестане вновь ожидается ухудшение погоды - республиканская гидрометеослужба проинформировала, что 8-9 апреля в районах республики местами ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и усиление ветра до 22-27 метров в секунду. На реках прогнозируется “повышение уровней воды до неблагоприятных отметок”, в горных районах - “сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег”, а также сход селей, отмечает Telegram-канал “Только факты. Дагестан”.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Дербенте сегодня в течение дня и ближайшей ночью осадков не ожидается. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

