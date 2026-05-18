Пять домов в Кулинском районе признаны непригодными для проживания после снегопада

Как писал "Кавказский узел", в начале апреля высокогорные села Дагестана, в том числе в Кулинском районе, столкнулись с обильными снегопадами, из-за которых оказались фактически отрезаны от мира, из-за непогоды были повреждены дома, в селе Кули оползень разрушил ферму, которая полностью ушла под землю.

Представители Минимущества Дагестана приехали с рабочим визитом в Кулинский район, где провели оценку жилых помещений и определили необходимость проведения восстановительных работ в домах, которые были повреждены в результате обильного снегопада в начале апреля, пишет 17 мая РИА "Дагестан".

По данным замминистра Минимущества Эмиля Татаева, обследованы 59 домовладений. По итогам проверки пять домов признаны непригодными для проживания, еще 54 нуждаются в капитальном ремонте.

Напомним, что на Северном Кавказе в конце марта начались паводки, вызванные ливневыми дождями, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

