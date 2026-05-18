Кавказский узел

06:00, 18 мая 2026

Пять домов в Кулинском районе признаны непригодными для проживания после снегопада

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Комиссия обследовала 59 домов в Кулинском районе Дагестана, которые были повреждены в результате обильных снегопадов. Пять домов признаны непригодными для проживания, 54 дома нуждаются в капремонте.

Как писал "Кавказский узел", в начале апреля высокогорные села Дагестана, в том числе в Кулинском районе, столкнулись с обильными снегопадами, из-за которых оказались фактически отрезаны от мира, из-за непогоды были повреждены дома, в селе Кули оползень разрушил ферму, которая полностью ушла под землю.

Представители Минимущества Дагестана приехали с рабочим визитом в Кулинский район, где провели оценку жилых помещений и определили необходимость проведения восстановительных работ в домах, которые были повреждены в результате обильного снегопада в начале апреля, пишет 17 мая РИА "Дагестан".

По данным замминистра Минимущества Эмиля Татаева, обследованы 59 домовладений. По итогам проверки пять домов признаны непригодными для проживания, еще 54 нуждаются в капитальном ремонте.

Напомним, что на Северном Кавказе в конце марта начались паводки, вызванные ливневыми дождями, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
