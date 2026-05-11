03:55, 11 мая 2026

Жители микрорайоне в Махачкале пожаловались на арест домов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В микрорайоне ДОСААФ в Махачкале дома и земельные участки более 500 семей оказались арестованы из-за судебного спора между московской фирмой и местным предпринимателем, который приобрел у нее земельный участок. Жители провели сход, на котором обратились к властям с просьбой помочь им.

Жители микрорайона ДОСААФ в Махачкале провели 10 мая сход, на котором выразили возмущение в связи с тем, что их дома и земельные участки оказались арестованы.

Несколько видеороликов со схода опубликовал телеграм-канал "Новости ННТ". На первом ролике одна участниц рассказывает о случившемся. По ее словам, в микрорайоне проживает порядка 500 семей. Более десяти лет назад московская фирма продала местному врачу участок. Он его размежевал и распродал. Люди на законных основаниях приобрели участки, дома стоят на балансе города. Однако теперь выяснилось, что упомянутый врач недоплатил фирме порядка миллиона рублей и теперь они судятся.

На втором ролике пожилая местная жительница заявила, что не понимает, почему их имущество арестовано. По ее словам, упомянутая фирма утверждает, что мужчина по фамилии Мусаев не доплатил ей, но арестовано не его имущество, а имущество жителей микрорайона. "Как нам быть, пусть компетентные органы помогут решить этот вопросы", - обратилась к чиновникам одна из участниц схода.

Еще одна участница схода рассказала, что жители микрорайона даже хотели собрать деньги и решить дело мирным путем, "чтобы нас оставили в покое", но даже тут не смогли ничего добиться.

К президенту России, генеральному прокурору, председателю Следкома России по поводу ситуации в микрорайоне обратились участники СВО из числа местных жителей. На видео, которое также опубликовал телеграм-канал, шесть человек, один из которых заявил, что "наши семьи могут остаться без жилья". "Наши дома и земельные участки были приобретены законно, добросовестными покупателями. <...> Многие семьи вложили в строительство последние средства, материнские капиталы, годы труда. На имущество накладываются аресты, семьи могут остаться без домов по делу, к которому они не имеют отношения. Просим провести проверку законности ситуации, защитить права добросовестных собственников и не допустить выселения более 500 семей", - заявил он.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ноябре 2023 года в соцсетях распространилось видео подготовки к сносу многоквартирного дома в махачкалинском районе ДОСААФ ("Новый город"). Девятиэтажку, признанную самостроем, пытались защитить от сноса ее жители. Глава Дагестана Сергей Меликов тогда заявил, что "отчаянный протест против сноса инспирирован манипуляциями застройщика".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

