Режим ЧС введен в Хунзахском районе из-за оползней

В Хунзахском районе Дагестана введен режим ЧС из-за угрозы схода оползней в трех селах.

Как писал "Кавказский узел", десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах - после сходов лавин и метелей. В ряде сел оползни разрушили дома, в Кулинском районе полностью разрушены ферма.

Глава Хунзахского района Дагестана подписал 28 апреля постановление о введении чрезвычайной ситуации на всей территории муниципалитета, пишет "Интерфакс".

Решение принято в связи с активизацией оползневых процессов, на данный момент угроза схода оползней сохраняется в трех селах - Буцра, Цельмес и Хариколо.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, прошли на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля и стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

