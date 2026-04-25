Пользователи соцсети сообщили об разрушении домов в горном районе Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В селе Тебекмахи Акушинского района оползень разрушил шесть домов, но ситуация остается без внимания, сообщил местный житель в Telegram.

Как писал "Кавказский узел", число заявлений на различные виды выплат после наводнения в Дагестане достигло 223 166, за сутки оно выросло на 4949. При этом помощь получили лишь 5738 человек.

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

Обращение жителя села Тебекмахи опубликовал в своем Telegram-канала глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. "У нас тоже оползни разрушения. Про нас никто не говорит, не показывают. Шесть домов разрушены полностью. Мой дом, где жили родители, разрушен. Помогите нам, <чтобы> тоже нас услышали, увидели, чтобы приехали фонды, общественники. Нам тоже нужна помощь", - говорится в обращении сельчанина по имени Гусейн.

На видео, которое опубликовал Telegram-канал "Голос Дагестана", у дома, который стоит на краю обрыва, рушится стена.

Администрация Акушинского района 12 апреля сообщала, что на территории сельского поселения "село Тебекмахи" произошел сход оползня. В результате оползня повреждения получили три частных жилых дома.

"Благодаря своевременно принятым мерам, жертв и пострадавших среди населения нет. Жители указанных домов были заблаговременно эвакуированы из-за угрозы смещения грунта. Эвакуированные размещены у своих родственников", - сообщали власти.

Из-за подтоплений в махачкалинском микрорайоне Турали жители лишились значительной части имущества, в том числе вещей первой необходимости, но к некоторым из пострадавших даже не приходили комиссии по оценке ущерба.

Напомним, проект "Монитор пациента и ЖКХ" назвал 16 улиц/территорий в Махачкале, жители которых уже обратились к ним в связи с отказом в выплатах после наводнения. Пользователи соцсети считают, что отказы носят массовый характер.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. В результате наводнения погибли шесть жителей Дагестана, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, 13 апреля в больнице умер 19-летний волонтер, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда помогал жителям Дербентского района. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

