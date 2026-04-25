Кавказский узел

19:58, 25 апреля 2026

Пользователи соцсети сообщили об разрушении домов в горном районе Дагестана

Разрушение дома в селе Тебекмахи. Стоп-кадр видео "Голос Дагестана" от 25.04.26, https://t.me/golosdagestana05/17177

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В селе Тебекмахи Акушинского района оползень разрушил шесть домов, но ситуация остается без внимания, сообщил местный житель в Telegram.

Как писал "Кавказский узел", число заявлений на различные виды выплат после наводнения в Дагестане достигло 223 166, за сутки оно выросло на 4949. При этом помощь получили лишь 5738 человек.

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

Обращение жителя села  Тебекмахи опубликовал в своем Telegram-канала глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. "У нас тоже оползни разрушения. Про нас никто не говорит, не показывают. Шесть домов разрушены полностью. Мой дом, где жили родители, разрушен. Помогите нам, <чтобы> тоже нас услышали, увидели, чтобы приехали фонды, общественники.  Нам тоже нужна помощь", - говорится в обращении сельчанина по имени Гусейн.

На видео, которое опубликовал Telegram-канал "Голос Дагестана", у дома, который стоит на краю обрыва, рушится стена.

Администрация Акушинского района 12 апреля сообщала, что на территории сельского поселения "село Тебекмахи" произошел сход оползня. В результате оползня  повреждения получили три частных жилых дома.

"Благодаря своевременно принятым мерам, жертв и пострадавших среди населения нет. Жители указанных домов были заблаговременно эвакуированы из-за угрозы смещения грунта. Эвакуированные размещены у своих родственников", - сообщали власти.

Жители Дагестана жалуются на массовые отказы в выплатах

Эвакуация людей в кузове грузовика из зоны подтопления в махачкалинском микрорайоне. 29 марта 2026 года. Кадр видео администрации Махачкалы https://t.me/makhachkalaofficial/20976
00:55 21.04.2026
Жители Турали сочли необоснованными отказы в компенсациях
Из-за подтоплений в махачкалинском микрорайоне Турали жители лишились значительной части имущества, в том числе вещей первой необходимости, но к некоторым из пострадавших даже не приходили комиссии по оценке ущерба.

Напомним, проект "Монитор пациента и ЖКХ" назвал 16 улиц/территорий в Махачкале, жители которых уже обратились к ним в связи с отказом в выплатах после наводнения. Пользователи соцсети считают, что отказы носят массовый характер.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. В результате наводнения погибли шесть жителей Дагестана, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, 13 апреля в больнице умер 19-летний волонтер, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда помогал жителям Дербентского района. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Новости
Падающий в воду дом во время наводнения в Дагестане. Стоп-кадр видео "Сапа" от 05.04.26, https://t.me/sapakavkaz/6824.
15:58, 25 апреля 2026
Еще почти 5 тысяч человек подали заявления на матпомощь после наводнения в Дагестане
Заседание суда по делу подозреваемого в нападении на врачей. Фото объединенной пресс-службы судов Дагестана https://t.me/Femida_Dagestana/450
12:58, 25 апреля 2026
Житель Дагестана арестован по делу о нападении на врачей
08:55, 25 апреля 2026
Дорога к девяти селам Дагестана перекрыта после схода оползня
Школа в зоне наводнения в Дагестане. Апрель 2026 года. Фото: Минобрнауки РД https://t.me/minobrnauki_rd/35099
07:57, 25 апреля 2026
Пять школ в Дагестане после потопа признаны непригодными для занятий
02:48, 25 апреля 2026
Жители Махачкалы посетовали на отказы в выплате компенсаций
Персоналии
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:39, 24 апреля 2026
Рубен Варданян
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Справочник
Армянская женщина на коленях перед мертвым ребенком. 1915 г. Фото: en:American Committee for Relief in the Near East - from usa gov site https://ru.wikipedia.org/ Геноцид армян в Османской империи

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Последние записи в блогах
Фото
13:21, 12 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Чудеса» медицины. Жительница Дагестана судится с больницей
Фото
18:28, 1 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о загрязнении Каспия
Фото
13:44, 23 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выселить вместе со скотом. Как в Дагестане агрофирма выдавливает частников
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Участники марша в Тбилиси, 24 апреля 2026 года. Фото: Фото: Khatia Kakhidze / Publika
24 апреля 2026, 22:59
Протестующие в Тбилиси провели шествие в поддержку детей с миодистрофией Дюшенна

Лариса Туганова. Кадр видеосюжета ГТРК "Алания".
24 апреля 2026, 20:08
Бывшая вице-премьер Северной Осетии заподозрена в получении крупной взятки

Мзия Амаглобели. Фото: batumelebi.ge
24 апреля 2026, 17:02
Суд отказался рассматривать второй иск Амаглобели к премьер-министру Грузии

Наводнение в Дагестане. Фото: МЧС России
24 апреля 2026, 11:02
Менее 3% заявителей получили в Дагестане компенсации после наводнения

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
