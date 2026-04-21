Жители Турали сочли необоснованными отказы в компенсациях

Из-за подтоплений в махачкалинском микрорайоне Турали жители лишились значительной части имущества, в том числе вещей первой необходимости, но к некоторым из пострадавших даже не приходили комиссии по оценке ущерба.

Как писал "Кавказский узел", жители махачкалинского микрорайоне Турали в видеообращении пожаловались на отказы в выплатах за пострадавшие при наводнении дома, где испорчены полы и бытовая техника. Комментаторы отметили, что они также столкнулись с отказами. Глава Центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов предложил махачкалинцам, которые получили отказ, обратиться в ЦУР.

Жители Турали, с которыми удалось поговорить корреспонденту “Кавказского узла”, подтвердили, что получили отказы в выплатах за ущерб от наводнения.

“У нас пострадал дом старой постройки по улице 2-й Пражский проезд и и все имущество, но пришел отказ по выплатам без объяснения причин”, - рассказала Патимат.

Значительную часть ущерба составляет испорченное имущество - мебель, техника и автомобили, рассказал житель Турали Рабадан. По его словам, вода во дворах стояла около четырех дней, техники по уборке и откачке воды в это время он не встречал. Питьевую воду привозили в район, расположенный рядом, туда надо было ездить и набирать, но он покупал бутилированную воду.

“Никакая комиссия по оценке ущерба не приходила. Я подал 2 апреля заявление на получения выплат на “Госуслугах”, но ответа до сих пор нет, хотя моя улица Узорная есть в списке пострадавших от наводнения”, - рассказал Рабадан.

Он добавил, что в ЦУР не обращался. Его мать ходила в мэрию с вопросом о компенсациях, там ей посоветовали обратиться к участковому, но тот не отвечает на телефонные звонки.

“Пострадало имущество первой необходимости: мебель, техника и другое, на десятки тысяч рублей. Пришлось все собрать и выкинуть. Воду в поселок привозили волонтеры. Представители властей хотели откачать воду, но их помпа не заработала”, - рассказал корреспонденту “Кавказского узла” житель улицы Салмана Галимова в Турали Магомед.

Он добавил, что представители комиссии по оценке ущерба к нему не приходили, хотя он написал соответствующее заявление.

“Подавал также заявление через “Госуслуги”, пришел отказ, так как наша улица не была в списках ЧС. Сосед обращался сегодня в управление по делам ГО и ЧС Махачкалы, ему там пообещали, что нашу улицу внесут в список. В сентябре прошлого года тоже был потоп, - тогда приехали, составили акт, все необходимые документы сдал, но помощь так и не пришла”, - заметил Магомед.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, начались в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Институт географии РАН связал регулярные наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий. В частности, застройка речных пойм, вырубка лесов и игнорирование водоохранных зон "буквально множат последствия" паводка, который в иных условиях мог пройти относительно спокойно, указал доктор географических наук Алексей Гуня.

