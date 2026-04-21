00:55, 21 апреля 2026

Жители Турали сочли необоснованными отказы в компенсациях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за подтоплений в махачкалинском микрорайоне Турали жители лишились значительной части имущества, в том числе вещей первой необходимости, но к некоторым из пострадавших даже не приходили комиссии по оценке ущерба. 

Как писал "Кавказский узел", жители махачкалинского микрорайоне Турали в видеообращении пожаловались на отказы в выплатах за пострадавшие при наводнении дома, где испорчены полы и бытовая техника. Комментаторы отметили, что они также столкнулись с отказами. Глава Центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов предложил махачкалинцам, которые получили отказ, обратиться в ЦУР. 

Жители Турали, с которыми удалось поговорить корреспонденту “Кавказского узла”, подтвердили, что получили отказы в выплатах за ущерб от наводнения.

“У нас пострадал дом старой постройки по улице 2-й Пражский проезд и и все имущество, но пришел отказ по выплатам без объяснения причин”, - рассказала Патимат.

Значительную часть ущерба составляет испорченное имущество - мебель, техника и автомобили, рассказал житель Турали Рабадан. По его словам, вода во дворах стояла около четырех дней, техники по уборке и откачке воды в это время он не встречал. Питьевую воду привозили в район, расположенный рядом, туда надо было ездить и набирать, но он покупал бутилированную воду. 

“Никакая комиссия по оценке ущерба не приходила. Я подал 2 апреля заявление на получения выплат на “Госуслугах”, но ответа до сих пор нет, хотя моя улица Узорная есть в списке пострадавших от наводнения”, - рассказал Рабадан.

Он добавил, что в ЦУР не обращался. Его мать ходила в мэрию с вопросом о компенсациях, там ей посоветовали обратиться к участковому, но тот не отвечает на телефонные звонки.

“Пострадало имущество первой необходимости: мебель, техника и другое, на десятки тысяч рублей. Пришлось все собрать и выкинуть. Воду в поселок привозили волонтеры. Представители властей хотели откачать воду, но их помпа не заработала”, - рассказал корреспонденту “Кавказского узла” житель улицы Салмана Галимова в Турали Магомед.

Он добавил, что представители комиссии по оценке ущерба к нему не приходили, хотя он написал соответствующее заявление.

“Подавал также заявление через “Госуслуги”, пришел отказ, так как наша улица не была в списках ЧС. Сосед обращался сегодня в управление по делам ГО и ЧС Махачкалы, ему там пообещали, что нашу улицу внесут в список. В сентябре прошлого года тоже был потоп, - тогда приехали, составили акт, все необходимые документы сдал, но помощь так и не пришла”, - заметил Магомед.

Алексей Гуня, наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана Алексей Гуня: Дагестан столкнулся с новой климатической реальностью

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, начались в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Институт географии РАН связал регулярные наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий. В частности, застройка речных пойм, вырубка лесов и игнорирование водоохранных зон "буквально множат последствия" паводка, который в иных условиях мог пройти относительно спокойно, указал доктор географических наук Алексей Гуня.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

События
20:47, 20 апреля 2026
Ученые заметили прогресс в восстановлении морского дна Анапы
15:49, 20 апреля 2026
Боец из Ростовской области убит на Украине
13:51, 20 апреля 2026
Два разлива нефти зафиксированы после атаки дронов в Туапсе
07:56, 20 апреля 2026
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
06:58, 20 апреля 2026
Человек погиб в Туапсе при атаке беспилотников
00:58, 20 апреля 2026
Следствие попросило арестовать двух сторонников Карапетяна
Все события дня
Новости
02:54, 18 апреля 2026
Хамзаев демонстративно заручился общественной поддержкой в конфликте с блогерами
Последствия наводнения в селе Адильотар Хасавюртовского района. Стоп-кадр видео has.info
02:42, 17 апреля 2026
Кадыров отчитался о помощи затопленным чеченским селам в Дагестане
Село Хосрех после снегопадов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:22, 16 апреля 2026
Сельчане в горах Дагестана подсчитывают ущерб от непогоды
Чиновники на фоне затопления. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:22, 16 апреля 2026
Жители поселка в Махачкале упрекнули чиновников в бездействии
Допрос в полиции. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:39, 15 апреля 2026
Сотрудники "Сапы" во Владикавказе отпущены после многочасового допроса
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS Главное о Второй чеченской войне

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Последние записи в блогах
Фото
13:21, 12 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Чудеса» медицины. Жительница Дагестана судится с больницей
Фото
18:28, 1 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о загрязнении Каспия
Фото
13:44, 23 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выселить вместе со скотом. Как в Дагестане агрофирма выдавливает частников
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Протестующие на проспекте Руставели, 20 апреля 2026 года. Фото: Ketevan Khutsishvili / Netgazeti
20 апреля 2026, 23:32
Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 509 дней подряд

Участники акции с требованием обеспечить современные методы лечения детей с миодистрофией Дюшенна. Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1736910411041835&set=pcb.1736910491041827 Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
20 апреля 2026, 18:49
Родители детей с миодистрофией Дюшенна пожаловались на запрет установить палатки в Тбилиси

Самира Гасымлы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
20 апреля 2026, 14:49
Супруге критика властей запрещен выезд из Азербайджана

Самвел Карапетян. Фото: Report https://report.az/ru/v-regione/samvel-karapetyan-nachal-process-otkaza-ot-vseh-grazhdanstv-pomimo-armyanskogo
17 апреля 2026, 19:09
Домашний арест Самвела Карапетяна продлен на три месяца

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше