×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:22, 16 апреля 2026

Жители поселка в Махачкале упрекнули чиновников в бездействии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чиновники не предприняли никаких мер для очистки подтопленных улиц в Редукторном поселке Махачкалы, а длительное отсутствие электроснабжения и воды вынудило некоторых жителей покидать свои квартиры. 

Как писал "Кавказский узел", свет и вода были отключены в ряде районов Махачкалы в связи с новыми подтоплениями после 5 апреля. Сильно пострадал микрорайон Редукторный, из-за затопления улиц горожанам сложно было поехать на работу или выйти в магазин за продуктами. К 15 апреля подтопления в поселке прекратились, были налажены подача воды и электроснабжение. 

Для каждого пострадавшего от наводнения в Дагестане предусмотрена материальная помощь в 15,6 тысячи рублей. Также предусмотрена финансовая помощь за утрату имущества первой необходимости: 78 735 рублей на человека, если имущество утрачено частично, и 156 750 рублей на человека, если имущество утрачено полностью. В качестве компенсации за вред здоровью обещаны от 313 тысяч до 627 тысяч рублей. За смерть человека власти обещали членам семьи погибшего 1 567 500 рублей.

Последствия наводнения принесли жителям Редукторного поселка Махачкалы, где более пяти дней подряд не было света и воды, дополнительные расходы. Так, жительница улицы Булача Кистаман, рассказавшая ранее “Кавказского узла” о затоплении двора многоквартирного дома, лишилась холодильника - по словам женщины, он сгорел из-за перепадов напряжения у нее сгорел холодильник. 

“Сейчас ситуация нормализовалась, свет и вода есть, улица подсохла. Но как доказать, что холодильник сгорел из-за перепадов света? Бюрократическая волокита займет много времени, пришлось взять в рассрочку новый”, - рассказала она.

Жительница улицы Габитова Аминат, которой из-за многодневного отсутствия света ранее пришлось временно переехать, подтвердила, что сейчас свет на ее улице есть. “Тогда на жалобы никто не реагировал: сказали, что затопило подстанцию “Приморская”, и весь Редукторный без света. Пришлось уйти жить к родственникам”, - напомнила Аминат.

Житель улицы Насрутдинова Иса, который из-за затопления улицы не мог выехать из дома на работу, сообщил, что ситуация нормализовалась: свет и вода есть, улица больше не подтоплена. Во время длительного отключения электричества и водоснабжения в ближайших магазинах наблюдался дефицит бутилированной воды и было невозможно стирать вещи детям, рассказал он. 

Житель улицы Петра Первого Исмаил 15 апреля подтвердил, что подача воды и электричества восстановлена. “Но кардинально не решен вопрос с подстанцией “Приморская”. Один сильный дождь, ее опять затопит, и мы останемся без света. После последнего подтопления много дней стояла вода во дворе многоэтажки, на просьбу принять меры, никто не реагировал, все высохло само собой”, - рассказал он “Кавказскому узлу”.

Житель улицы Пальмирная 15 апреля рассказал корреспонденту “Кавказского узла”, что по улице текут канализационные стоки, которые затекают в частные дома. Вся улица в воде и грязи, на обращения в мэрию и другие инстанции никто не реагирует, пожаловался он.

Специалисты Управления имущественных и земельных отношений  Махачкалы проводят обследование жилых объектов, пострадавших в результате стихийного бедствия, с целью детальной оценки ущерба, сообщила 15 апреля мэрия. Глава города Джамбулат Салавов 13 апреля сообщил в своем Telegram-канале, что посетил подстанцию “Приморская”, которая обеспечивает электроэнергией около 35 тысяч потребителей.

“На объекте выполнен значительный объем работ по отвалу и подсыпке грунта, ведется усиление конструкции бетонными блоками. В итоге защитный вал будет доведен до высоты 1,5 метра. Принятые меры направлены на предотвращение рисков повторного подтопления в период паводков и интенсивных осадков”, - отчитался мэр.

Он добавил, что по состоянию на 13 апреля составлено и направлено в управление социальной защиты населения 1 592 заключения для предоставления выплат и оказания материальной помощи. К этому дню было произведено 252 выплаты, из них 214 - единовременная материальная помощь, 38 - компенсации за утрату имущества.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале переменная облачность без осадков и + 19 градусов. В течение следующих трех дней, 17, 18 и 19 апреля, осадков не ожидается.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
04:23, 16 апреля 2026
Ужесточен приговор по делу о гибели людей на насосной станции в Волгограде
21:31, 15 апреля 2026
В заблокированное снегом село Бежта в Дагестане доставили продукты и топливо
19:51, 15 апреля 2026
Военный осужден в Нальчике за самовольное оставление части
17:37, 15 апреля 2026
Пограничник погиб при сходе лавины в Цумадинском районе
13:00, 15 апреля 2026
Комбатант из Ингушетии убит в военной операции
10:06, 15 апреля 2026
Боец из Камышина убит в военной операции
Все события дня
Новости
Допрос в полиции. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:39, 15 апреля 2026
Сотрудники "Сапы" во Владикавказе отпущены после многочасового допроса
Алексей Гуня, наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Фото: Стоп-кадр видеосюжета "Первого канала", скриншот видео Youtube канала "Факультет социальных наук ПСТГУ"
21:58, 14 апреля 2026
Алексей Гуня: Дагестан столкнулся с новой климатической реальностью
Волонтер в больнице. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:38, 14 апреля 2026
Волонтер из Геджуха получил смертельные травмы в Мамедкале
Женская рука на снегу. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:39, 14 апреля 2026
Умерла попавшая под лавину жительница Дагестана
Спасатели во время наводнения. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:57, 13 апреля 2026
Дополнительная группа спасателей направлена в Дагестан из Кабардино-Балкарии
Персоналии
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Справочник
Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Наводнение в Дагестане и Чечне. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Последние записи в блогах
Фото
13:21, 12 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Чудеса» медицины. Жительница Дагестана судится с больницей
Фото
18:28, 1 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о загрязнении Каспия
Фото
13:44, 23 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выселить вместе со скотом. Как в Дагестане агрофирма выдавливает частников
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Мужчина в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
15 апреля 2026, 18:37
Приговор застройщику из Нальчика по делу о квартирах для сирот оставлен в силе

Рауф Арашуков. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
15 апреля 2026, 11:05
Близкие Арашукова получили отказ на просьбу перевести его в другую колонию

Новостройки в Нальчике. Кадр видео Александр Кравцов-Нальчик (Кабардино-Балкария) на YouTube
14 апреля 2026, 22:41
Власти Кабардино-Балкарии пообещали обеспечить жильем 180 сирот

Алина Джикаева. Фото: alina_djikaeva/Telegram
14 апреля 2026, 19:18
Главред проекта "Сапа" задержана после обысков во Владикавказе

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше