Жители поселка в Махачкале упрекнули чиновников в бездействии

Чиновники не предприняли никаких мер для очистки подтопленных улиц в Редукторном поселке Махачкалы, а длительное отсутствие электроснабжения и воды вынудило некоторых жителей покидать свои квартиры.

Как писал "Кавказский узел", свет и вода были отключены в ряде районов Махачкалы в связи с новыми подтоплениями после 5 апреля. Сильно пострадал микрорайон Редукторный, из-за затопления улиц горожанам сложно было поехать на работу или выйти в магазин за продуктами. К 15 апреля подтопления в поселке прекратились, были налажены подача воды и электроснабжение.

Для каждого пострадавшего от наводнения в Дагестане предусмотрена материальная помощь в 15,6 тысячи рублей. Также предусмотрена финансовая помощь за утрату имущества первой необходимости: 78 735 рублей на человека, если имущество утрачено частично, и 156 750 рублей на человека, если имущество утрачено полностью. В качестве компенсации за вред здоровью обещаны от 313 тысяч до 627 тысяч рублей. За смерть человека власти обещали членам семьи погибшего 1 567 500 рублей.

Последствия наводнения принесли жителям Редукторного поселка Махачкалы, где более пяти дней подряд не было света и воды, дополнительные расходы. Так, жительница улицы Булача Кистаман, рассказавшая ранее “Кавказского узла” о затоплении двора многоквартирного дома, лишилась холодильника - по словам женщины, он сгорел из-за перепадов напряжения у нее сгорел холодильник.

“Сейчас ситуация нормализовалась, свет и вода есть, улица подсохла. Но как доказать, что холодильник сгорел из-за перепадов света? Бюрократическая волокита займет много времени, пришлось взять в рассрочку новый”, - рассказала она.

Жительница улицы Габитова Аминат, которой из-за многодневного отсутствия света ранее пришлось временно переехать, подтвердила, что сейчас свет на ее улице есть. “Тогда на жалобы никто не реагировал: сказали, что затопило подстанцию “Приморская”, и весь Редукторный без света. Пришлось уйти жить к родственникам”, - напомнила Аминат.

Житель улицы Насрутдинова Иса, который из-за затопления улицы не мог выехать из дома на работу, сообщил, что ситуация нормализовалась: свет и вода есть, улица больше не подтоплена. Во время длительного отключения электричества и водоснабжения в ближайших магазинах наблюдался дефицит бутилированной воды и было невозможно стирать вещи детям, рассказал он.

Житель улицы Петра Первого Исмаил 15 апреля подтвердил, что подача воды и электричества восстановлена. “Но кардинально не решен вопрос с подстанцией “Приморская”. Один сильный дождь, ее опять затопит, и мы останемся без света. После последнего подтопления много дней стояла вода во дворе многоэтажки, на просьбу принять меры, никто не реагировал, все высохло само собой”, - рассказал он “Кавказскому узлу”.

Житель улицы Пальмирная 15 апреля рассказал корреспонденту “Кавказского узла”, что по улице текут канализационные стоки, которые затекают в частные дома. Вся улица в воде и грязи, на обращения в мэрию и другие инстанции никто не реагирует, пожаловался он.

Специалисты Управления имущественных и земельных отношений Махачкалы проводят обследование жилых объектов, пострадавших в результате стихийного бедствия, с целью детальной оценки ущерба, сообщила 15 апреля мэрия. Глава города Джамбулат Салавов 13 апреля сообщил в своем Telegram-канале, что посетил подстанцию “Приморская”, которая обеспечивает электроэнергией около 35 тысяч потребителей.

“На объекте выполнен значительный объем работ по отвалу и подсыпке грунта, ведется усиление конструкции бетонными блоками. В итоге защитный вал будет доведен до высоты 1,5 метра. Принятые меры направлены на предотвращение рисков повторного подтопления в период паводков и интенсивных осадков”, - отчитался мэр.

Он добавил, что по состоянию на 13 апреля составлено и направлено в управление социальной защиты населения 1 592 заключения для предоставления выплат и оказания материальной помощи. К этому дню было произведено 252 выплаты, из них 214 - единовременная материальная помощь, 38 - компенсации за утрату имущества.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале переменная облачность без осадков и + 19 градусов. В течение следующих трех дней, 17, 18 и 19 апреля, осадков не ожидается.