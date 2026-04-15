×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:50, 15 апреля 2026

Жители Дагестана рассказали об обстановке в зонах подтоплений

Наводнение в Дагестане. Фото: Дагестанский штаб «МыВместе»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В  подтопленных районах Дагестана все еще продолжается откачка воды, рассказали местные жители. По их словам, большую помощь оказывают добровольцы.

Как писал «Кавказский узел», за сутки число домов, которые остаются подтопленными в Дагестане, сократилось с 508 до 129. В пунктах временного размещения остаются 519 человек. 

В зоне разрушительных паводков в Дагестане оказалось около 1,5 миллиона жителей. В результате наводнения погибли шесть жителей республики, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, 13 апреля в больнице умер 19-летний волонтер Артем Михрабов, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда помогал жителям затопленного поселка Мамедкала.

В Дербентском районе, где наблюдались сильные затопления, приступили к работе группы по оценке ущерба,  проводится подворовой обход, сообщила администрация муниципалитета в своем телеграм-канале.

Житель Мамедкалы Рамиз рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что подтопления в поселке снижаются, на месте работают как различные госструктуры, так и большое количество волонтеров. Вся необходимая
помощь оказывается в полном объеме. К нему домой представители власти для оценки ущерба еще не приходили, отметил он.

Люди собирают погибший скот в селе Адильотар. 31 марта 2026 года. Кадр видео администрации Хасавюртовского района https://t.me/has_rayon05/25346
08:01 13.04.2026
Дагестанские сельчане лишились сотен голов скота в результате потопа
Жители сел Адильотарского сельсовета в результате потопа лишились 400 голов крупного рогатого скота, 360 голов мелкого рогатого скота и почти 30 тысяч домашних птиц. Большинство домов сельчан повреждено наводнением, многие еще остаются затопленными.

Обстановка в селе Адильотар Хасавюртовского района стала чуть лучше, но еще многие дома подтоплены. "Нам привезли необходимые стройматериалы, работают добровольцы. Пока неясно, как будет восстанавливаться ущерб, так как кроме жилья, пострадали сельхозугодья, пал скот. Живу у себя дома, а куда деваться? У некоторых семьи эвакуированы в другие села и пункты временного размещения», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла»
Руслан.

«Организована работа по установке водоотливов в селах Кадыротар и Адильотар. В Хасавюртовский район прибыли волонтёры из разных регионов, в частности из Тулы, которые работают над ликвидацией последствий ЧП. Они проводят обработку и дезинфекцию подтопленных домов и прилегающих территорий. Вместе с ними работают волонтёры-медики, оказывают всю необходимую помощь населению», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» представитель райадминистрации.

В Редукторном поселке Махачкалы подтоплений уже нет, налажена подача воды и электроснабжение, - сообщила Кистаман.

Продолжается откачка воды из затопленных домов в поселке Караман возле Махачкалы, рассказал Абдул.

«Привезли мотопомпы, откачивают постепенно воду. Хорошо, погода благоприятная, дождей нет, надеемся в скором времени все закончат», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Роспотребнадзоре Дагестана рассказали корреспонденту «Кавказского узла», что по всем населенным пунктам, где было подтопление, каждый день проводятся лабораторные исследования, в Хасавюртовском и Дербентском
районах при поддержке МЧС и волонтеров работают дополнительные бригады санитарных врачей. Вспышек инфекций пока не зафиксировано.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале переменная облачность без осадков, а ближайшей ночью ожидается слабый дождь, который прекратится днем 16 апреля. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Напомним, на Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Алексей Гуня, наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана
21:58 14.04.2026
Алексей Гуня: Дагестан столкнулся с новой климатической реальностью
Хозяйственная деятельность человека изменила климат и ритм выпадения осадков, а существующие объекты инфраструктуры в новых условиях неработоспособны, указал руководитель Центра горных исследований Института географии РАН Алексей Гуня, комментируя наводнение в Дагестане.

Институт географии РАН связал регулярные наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий. В частности, застройка речных пойм, вырубка лесов и игнорирование водоохранных зон "буквально множат последствия" паводка, который в иных условиях мог пройти относительно спокойно, указал доктор географических наук Алексей Гуня.

Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики также назвали в числе причин разрушительного наводнения необдуманную застройку территорий, природные факторы и плачевное состояние гидротехнических сооружений. При этом они единодушно сочли значительным вклад волонтеров в борьбу с последствиями потопа.

В частности, наводнение застало врасплох жителей Хасавюртовского района, и людям пришлось спешно эвакуироваться, бросив имущество, рассказали "Кавказскому узлу" сельчане. По их словам, в первые часы помощь друг другу оказывали в основном сами односельчане, а представители администрации появились на следующий день. Жители сел Адильотарского сельсовета в результате потопа лишились 400 голов крупного рогатого скота, 360 голов мелкого рогатого скота и почти 30 тысяч домашних птиц.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Справочник
Последние записи в блогах
Все блоги
Аналитика
Темы дня
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше