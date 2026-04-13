Дагестанские сельчане лишились сотен голов скота в результате потопа

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители сел Адильотарского сельсовета в результате потопа лишились 400 голов крупного рогатого скота, 360 голов мелкого рогатого скота и почти 30 тысяч домашних птиц. Большинство домов сельчан повреждены наводнением, многие еще остаются затопленными.

Как писал "Кавказский узел", в первый день наводнения, 28 марта, в селе Адильотар Хасавюртовского района были затоплены 468 домов. Наводнение застало сельчан врасплох, и людям пришлось спешно эвакуироваться, бросив имущество, рассказали жители села Адильотар и Тутлар. По их словам, в первые часы помощь друг другу оказывали в основном сами односельчане, а представители администрации появились уже на следующий день.

В зоне разрушительных паводков в Дагестане оказалось около 1,5 миллиона жителей. В результате наводнения погибли шесть жителей республики, в том числе трое несовершеннолетних. 9 апреля уровень режима чрезвычайной ситуации был повышен с регионального до федерального.

Жители села Адильотар и соседних сел 12 апреля рассказали "Кавказскому узлу" о последствиях наводнения. Так, глава Адильотарского сельсовета (в сельсовет входят села Адильотар, Кадыротар и Тутлар) Абдулкадир Махмаев сообщил, что всего в пределах сельсовета повреждено около 500 домов.

"Из них 360 (то есть практически 100% имеющихся) в Адильотаре, 80 – в Кадыротаре и 55 домов в Тутларе", - перечислил он.

Кроме того, от наводнения погибло 400 голов крупного рогатого скота, 360 голов мелкого рогатого скота и почти 30 тысяч птиц на птицефермах и в частных хозяйствах. В настоящее время, по словам Махмаева, проводятся работы по отводу воды в реку Акташ.

Чиновник высоко оценил работу волонтеров, сообщив, что помощь в пострадавшие села идет "буквально со всей России". «Кроме того, в значительной степени силами волонтеров проводится уборка мусора», - подчеркнул он.

У всех, кто держал скот, – потери

Руководитель Дома культуры в селе Адильотар Рукият Джамалиева также сообщила, что пострадали практически все дома в Адильотаре и часть домов в примыкающем к нему селе Тутлар, где живет она сама. «У тех, у кого был скот, скот погиб – у кого-то 19 голов, у кого-то 39 и так далее. В общем, у всех, кто держал скот, – потери», - рассказала она.

По ее оценке, наводнение было необычайно мощным. «У нас и раньше были наводнения, но не такие. Вода прибывала очень быстро и с большим напором. Это было не похоже на предыдущие наводнения», - заявила Джамалиева.

Вода пока остается, поскольку уходить ей некуда

По ее словам, в первый день наводнения в Адильотаре не было спасателей. «Народ в основном управился своими силами. Потом да, приехали сотрудники МЧС, начали помогать. Глава администрации очень активно работает. Сейчас ходят трактора, создают насыпи. Вода пока остается, поскольку уходить ей некуда, она и так уже везде», - рассказала Рукият Джамалиева.

Сейчас, по ее словам, многие дома еще затоплены. «Не только дома – мой Дом культуры тоже затоплен, не пройдешь – жижа по колено», - сказала она.

Житель Адильотара Анвар Абакаров оценил число затопленных домов примерно в 80%. «Все, что было построено из самана – все ушло под паводок», - отметил он, рассказав также, что грязь из домов пока не убирают до осмотра комиссии, назначающей компенсации за утрату имущества.

Для каждого пострадавшего от наводнения в Дагестане предусмотрена материальная помощь в 15,6 тысячи рублей. Также предусмотрена финансовая помощь за утрату имущества первой необходимости: 78 735 рублей на человека, если имущество утрачено частично, и 156 750 рублей на человека, если имущество утрачено полностью. В качестве компенсации за вред здоровью обещано от 313 тысяч до 627 тысяч рублей. За смерть человека власти обещали членам семьи погибшего 1 567 500 рублей.

Абакаров также сообщил, что погибло много скота. «У кого-то даже 200 баранов ушло под воду. Сейчас трупы животных в ускоренном порядке вывозят, чтобы не допустить эпидемии», - заметил он.

По его словам, гуманитарную помощь местным жителям в основном доставляют волонтеры. Сотрудники МЧС, по его наблюдениям, занимаются очисткой труб и каналов.

В селах Ботлихского района затоплены сотни гектаров пастбищ

Руководитель отдела безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Ботлихского района Магомед Магомедалиев рассказал о ситуации в еще одном пострадавшем селе – Бутуш.

«В самом селе подтоплено 75 домов и один социальный объект, а также 310 гектаров пастбищ и 220 гектаров сенокосов. В расположенном рядом Ново-Хелетури затоплены только сельскохозяйственные угодья – 200 гектаров пастбищ и 220 сенокоса», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сейчас, по его словам, борьбой с последствиями наводнения занимаются и государство и волонтеры. «У нас в районе есть и государственные штабы и волонтерские», - заметил чиновник.

Он также высоко оценил действия жителей Бутуша, которые сами возвели защитный вал у реки. «Там работали все, причем не только из Бутуша, но и молодежь из соседних сел. Если бы не эти действия, то были бы затоплены еще два прикутанных хозяйства», - отметил Магомедалиев.

Напомним, одним из наиболее пострадавших от наводнения стал поселок Мамедкала Дербентского района, где в результате прорыва дамбы почти 260 жилых домов с приусадебными участками оказались в зоне затопления. Для помощи жителям туда прибыли сотни волонтеров. Вечером 10 апреля в селе восстановили подачу газа. Помощь поступает регулярно, но главным образом от волонтеров, рассказали сельчане.

12 апреля, по данным МЧС, в Дагестане оставались подтопленными 516 жилых домов, 556 приусадебных участков и 45 участков автомобильных дорог. В пунктах временного размещения находились 523 человека, в том числе 173 ребенка.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".