×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:42, 11 апреля 2026

Жители Мамедкалы рассказали об обстановке в селе после затопления

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В домах и на участках в поселке Мамедкала, который был затоплен после прорыва дамбы, остается вода, но в меньшем количестве. Помощь поступает регулярно, но главным образом от волонтеров.

Как писал "Кавказский узел", в зоне разрушительных паводков в Дагестане находится около 1,5 млн жителей, с 9 апреля в регионе действует режим ЧС федерального уровня. Поселок Мамедкала, где в результате прорыва дамбы почти 260 жилых домов с приусадебными участками оказались в зоне затопления, стал одним из наиболее пострадавших населенных пунктов в Дагестане, для помощи местным жителям туда прибыли сотни волонтеров. Вечером 10 апреля в селе восстановили подачу газа.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Наибольший ущерб стихия нанесла Дагестану и Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Жертвами наводнения в Дагестане стали шесть человек, пять из них погибли в поселке Мамедкала и его окрестностях: беременная 17-летняя местная жительница, 12-летний ребенок, пятилетняя девочка и ее бабушка, а также 70-летняя Аминат Мусаева, которая в течение трех суток числилась пропавшей. Ранее, 5 апреля, в селе Кирки Кайтагского района погибла жительница дома, снесенного оползнем, депутат местного сельсовета Кистаман Мазанова. Власти отчитались о выплате семьям погибших по миллиону рублей.

Жители поселка Мамедкала рассказали вечером 10 апреля корреспонденту "Кавказского узла" о том, в каком состоянии находится поселок и какая помощь требуется местным жителям. Опрос не носит репрезентативный характер и отражает лишь частные мнения опрошенных.

По словам Рамиза, вода все еще остается в домах и на участках, но уже не в таком большом количестве. Необходимая помощь поступает регулярно, в основном, от волонтеров, но подключились и власти, отметил он.

«Я уехала в Дербент к родственникам, муж остался в Мамедкале помогать в восстановлении села. Наш дом частично затопило, погублены посевы. Бытовая техника, скорее всего, испорчена», - рассказала Аиша.

Корреспонденту «Кавказского узла» поступило видео, где жительница Мамедкалы рассказывает, что до сих пор вынуждена ночевать в машине или у соседей на втором этаже дома. Она отметила, что временное проживание ее семье никто до сих пор не предоставил.

Корреспонденту удалось связаться с ее супругом Низарбеком, который рассказал, что после публикации видео в соцсетях им стали поступать звонки от властей с обещаниями обеспечить жильем и всем необходимым. «До этого никто не реагировал. У нас был собственный дом. Жили у жены брата, их дом пустовал, они в Москве. Они на следующей неделе приезжают, квартиру придется снимать, так как наш дом сильно пострадал. Дальше мне куда идти - я не знаю. Его придется сносить, восстановлению не подлежит», - рассказал Низарбек, добавив, что подал документы на получение компенсации, и ждет ответа.

Общественный деятель, блогер Эльнар Надыршин, побывавший в Мамедкале вместе с блогерами из Москвы и другими общественными деятелями и опубликовавший видео с пострадавшей женщиной, рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что восстановительные работы в селе идут, в основном люди жалуются на перебои с электроэнергией. В каких-то местах свет есть, на каких-то линиях он периодически пропадает, отметил он.

«Еда, вода, волонтёрская помощь приходит по максимуму. Там людей очень много. МЧС, Красный Крест. Мы задали вопрос: «Что вам сегодня нужно сейчас?» Они говорят: «Нам нужны наши дома», - говорит Надыршин.

Он отметил, что после опубликованного видео с жительницей Мамедкалы с ними связалась пресс-служба головы Дагестана, они взяли их контакты и пообещали разместить семью в гостинице.

В поселке Мамедкала приступила к работе специальная комиссия по оценке ущерба от наводнения, сообщил в телеграм-канале спикер Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров. «Создано 11 бригад, которые ведут подворовой обход. В их составе представители МЧС, участковые уполномоченные, сотрудники районной администрации, в том числе юристы, помогающие жителям правильно оформить документы. Особое внимание уделяется маломобильным гражданам и семьям с инвалидами. Их домовладения осматриваются в первоочередном порядке. Специалисты детально обследуют каждый адрес, выявляют степень повреждений домов, тщательно документируют полученную информацию» - сообщил Аскендеров.

Институт географии РАН связал регулярные наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий и повышает риски для людей. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
