Волонтер из Геджуха получил смертельные травмы в Мамедкале
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В махачкалинской больнице умер молодой житель Дагестана, который помогал жителям затопленного поселка Мамедкала. Во время волонтерских работ он получил тяжелую травму головы.
Как писал "Кавказский узел", в зоне разрушительных паводков в Дагестане находится около 1,5 млн жителей, с 9 апреля в регионе действует режим ЧС федерального уровня. Поселок Мамедкала, где в результате прорыва дамбы почти 260 жилых домов с приусадебными участками оказались в зоне затопления, стал одним из наиболее пострадавших населенных пунктов в Дагестане, для помощи местным жителям туда прибыли сотни волонтеров. Именно от волонтеров пострадавшие главным образом получают помощь, рассказали сельчане.
19-летний волонтер Артем Михрабов умер вечером 13 апреля в в результате тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной во время работ по помощи пострадавшим от наводнения. Молодой человек, которого экстренно доставили в махачкалинскую клинику на вертолете, “имел повреждения мозга, несовместимые с жизнью”, сообщил Минздрав Дагестана в своем Telegram-канале.
Михрабов “с первых дней он был рядом с теми, кто лишился самого необходимого”, написал руководитель Центра управления регионом Исрафил Исрафилов. “Разбирал завалы, поддерживал людей, протягивал руку помощи”, - говорится в Telegram-канале чиновника.
Артем Михрабов - житель Геджуха, он отправился помогать пострадавшим в Мамедкале, как только узнал о затоплении поселка. После травмы он несколько дней находился в коме в реанимации Республиканской клинической больницы имени Вишневского, информировало издание “Дагестанские известия”.
Власти Дагестана уже пообещали оказать помощь семье Михрабова. "Сергей Меликов поручил оказать помощь семье погибшего в Мамедкале добровольца”, - цитирует пресс-службу главы республики “Интерфакс”.
“Кавказский узел” писал, что жертвами наводнения в Дагестане ранее стали шесть человек. Пять из них погибли после прорыва плотины в поселке Мамедкала и его окрестностях: беременная 17-летняя местная жительница, 12-летний ребенок, пятилетняя девочка и ее бабушка, а также 70-летняя Аминат Мусаева, которая в течение трех суток числилась пропавшей. Кроме того, 5 апреля, в селе Кирки Кайтагского района погибла жительница дома, снесенного оползнем, депутат местного сельсовета Кистаман Мазанова. Власти отчитались о выплате семьям погибших по миллиону рублей.
На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Наибольший ущерб стихия нанесла Дагестану и Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".
