02:38, 14 апреля 2026

Волонтер из Геджуха получил смертельные травмы в Мамедкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В махачкалинской больнице умер молодой житель Дагестана, который помогал жителям затопленного поселка Мамедкала. Во время волонтерских работ он получил тяжелую травму головы. 

Как писал "Кавказский узел", в зоне разрушительных паводков в Дагестане находится около 1,5 млн жителей, с 9 апреля в регионе действует режим ЧС федерального уровня. Поселок Мамедкала, где в результате прорыва дамбы почти 260 жилых домов с приусадебными участками оказались в зоне затопления, стал одним из наиболее пострадавших населенных пунктов в Дагестане, для помощи местным жителям туда прибыли сотни волонтеров. Именно от волонтеров пострадавшие главным образом получают помощь, рассказали сельчане. 

В Дербентском районе Дагестана 6 апреля произошло разрушение Геджухской плотины, более 350 жителей из поселка Мамедкала и прилегающих сел были эвакуированы. Поток воды смыл с трассы несколько автомобилей, в результате погибли как минимум четыре человека. 10 апреля был задержан инженер коммерческой организации, который должен был следить за безопасной эксплуатацией плотины. Позднее задержали также бывшего директора компании, которая обслуживала дамбу. 

19-летний волонтер Артем Михрабов умер вечером 13 апреля в в результате тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной во время работ по помощи пострадавшим от наводнения. Молодой человек, которого экстренно доставили в махачкалинскую клинику на вертолете, “имел повреждения мозга, несовместимые с жизнью”, сообщил Минздрав Дагестана в своем Telegram-канале. 

Михрабов “с первых дней он был рядом с теми, кто лишился самого необходимого”, написал руководитель Центра управления регионом Исрафил Исрафилов. “Разбирал завалы, поддерживал людей, протягивал руку помощи”, - говорится в Telegram-канале чиновника. 

Артем Михрабов - житель Геджуха, он отправился помогать пострадавшим в Мамедкале, как только узнал о затоплении поселка. После травмы он несколько дней находился в коме в реанимации Республиканской клинической больницы имени Вишневского, информировало издание “Дагестанские известия”. 

Власти Дагестана уже пообещали оказать помощь семье Михрабова. "Сергей Меликов поручил оказать помощь семье погибшего в Мамедкале добровольца”, - цитирует пресс-службу главы республики “Интерфакс”. 

“Кавказский узел” писал, что жертвами наводнения в Дагестане ранее стали шесть человек. Пять из них погибли после прорыва плотины в поселке Мамедкала и его окрестностях: беременная 17-летняя местная жительница, 12-летний ребенок, пятилетняя девочка и ее бабушка, а также 70-летняя Аминат Мусаева, которая в течение трех суток числилась пропавшей. Кроме того, 5 апреля, в селе Кирки Кайтагского района погибла жительница дома, снесенного оползнем, депутат местного сельсовета Кистаман Мазанова. Власти отчитались о выплате семьям погибших по миллиону рублей.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Наибольший ущерб стихия нанесла Дагестану и Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". 

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
