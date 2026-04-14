Волонтер из Геджуха получил смертельные травмы в Мамедкале

В махачкалинской больнице умер молодой житель Дагестана, который помогал жителям затопленного поселка Мамедкала. Во время волонтерских работ он получил тяжелую травму головы.

Как писал "Кавказский узел", в зоне разрушительных паводков в Дагестане находится около 1,5 млн жителей, с 9 апреля в регионе действует режим ЧС федерального уровня. Поселок Мамедкала, где в результате прорыва дамбы почти 260 жилых домов с приусадебными участками оказались в зоне затопления, стал одним из наиболее пострадавших населенных пунктов в Дагестане, для помощи местным жителям туда прибыли сотни волонтеров. Именно от волонтеров пострадавшие главным образом получают помощь, рассказали сельчане.

В Дербентском районе Дагестана 6 апреля произошло разрушение Геджухской плотины, более 350 жителей из поселка Мамедкала и прилегающих сел были эвакуированы. Поток воды смыл с трассы несколько автомобилей, в результате погибли как минимум четыре человека. 10 апреля был задержан инженер коммерческой организации, который должен был следить за безопасной эксплуатацией плотины. Позднее задержали также бывшего директора компании, которая обслуживала дамбу.

19-летний волонтер Артем Михрабов умер вечером 13 апреля в в результате тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной во время работ по помощи пострадавшим от наводнения. Молодой человек, которого экстренно доставили в махачкалинскую клинику на вертолете, “имел повреждения мозга, несовместимые с жизнью”, сообщил Минздрав Дагестана в своем Telegram-канале.

Михрабов “с первых дней он был рядом с теми, кто лишился самого необходимого”, написал руководитель Центра управления регионом Исрафил Исрафилов. “Разбирал завалы, поддерживал людей, протягивал руку помощи”, - говорится в Telegram-канале чиновника.

Артем Михрабов - житель Геджуха, он отправился помогать пострадавшим в Мамедкале, как только узнал о затоплении поселка. После травмы он несколько дней находился в коме в реанимации Республиканской клинической больницы имени Вишневского, информировало издание “Дагестанские известия”.

Власти Дагестана уже пообещали оказать помощь семье Михрабова. "Сергей Меликов поручил оказать помощь семье погибшего в Мамедкале добровольца”, - цитирует пресс-службу главы республики “Интерфакс”.

“Кавказский узел” писал, что жертвами наводнения в Дагестане ранее стали шесть человек. Пять из них погибли после прорыва плотины в поселке Мамедкала и его окрестностях: беременная 17-летняя местная жительница, 12-летний ребенок, пятилетняя девочка и ее бабушка, а также 70-летняя Аминат Мусаева, которая в течение трех суток числилась пропавшей. Кроме того, 5 апреля, в селе Кирки Кайтагского района погибла жительница дома, снесенного оползнем, депутат местного сельсовета Кистаман Мазанова. Власти отчитались о выплате семьям погибших по миллиону рублей.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Наибольший ущерб стихия нанесла Дагестану и Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

