×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:56, 10 июня 2026

151 пляжная зона в Анапе признана безопасной для отдыха

Обновленный пляж в Витязево. Стоп-кадр видео оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/15344

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Анапе проверку на безопасность прошла 151 пляжная зона, где ранее были проведены работы по очистке, включая обновление песчаного покрытия и восстановительные работы, сообщил Роспотребнадзор.

Как информировал "Кавказский узел", ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила с заверениями в безопасности пляжей Анапы. Она отметила, что для их очистки были применены технологии чистки, рекультивации и засыпки чистым песком.

В Анапе купальный сезон официально открывается 1 июня и продлится до 30 сентября.

Роспотребнадзор признал безопасным для отдыха в Анапе 151 пляжный объект, где предварительно была проведена работа по очистке – включая обновление песчаного покрытия и восстановительные работы, сообщила глава ведомства Анна Попова.

Все пляжные зоны, получившие соответствующее заключение, признаны безопасными для посещения, привел 8 июня слова Поповой "Блокнот Анапа".

Среди туристов существенно вырос спрос на двухзвездочные отели в Анапе

Туристы продолжают бронировать отдых в Анапе на лето. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года бронирования Анапы на лето увеличились на 25%, отметил Российский союз туриндустрии (РСТ).

"На популярность курорта работают такие факторы, как разумные цены, удобная логистика из большинства городов, большой выбор отелей со "все включено" и, конечно, отложенный спрос", – привел сообщение РСТ "Интерфакс".

Показатели бронирования на отдельные месяцы выше среднего. На июль рост составил 68%, на август – 34%, июнь бронируется слабее. Средняя цена по курорту составляет 14,1 тыс. рублей за двухместное размещение.

"Объем бронирований Анапы прирастает прежде всего за счет бюджетного размещения – отели до двух звезд востребованы на 139% лучше прошлого года, трехзвездочные отели – на 78%. На июль-август рост спроса на них достигает 200%", – отметил Российский союз туриндустрии.

Больше всего востребованы гостиницы недорогие, но качественные, рассказала директор по продукту компании "Мультитур" Евгения Кизей. "Как правило, трехзвездочные и четырехзвездочные отели, с трехразовым питанием, бассейнами, хорошей инфраструктурой. В Анапе таких отелей больше, чем в Сочи и Геленджике вместе взятых", – привел "Интерфакс" ее слова.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Напомним, ранее активистов обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Это способно разрушить репутацию города как курорта, считают активисты. Власти отчитались о завозе на пляжи Анапы более 136 тысяч кубических метров песка, уже отсыпано свыше пяти километров берега. Новый песок после дождя затвердевает, а в воде превращается во взвесь, указали пользователи Telegram.

"Кавказский узел" также писал, что курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
05:10, 10 июня 2026
Суд встал на сторону дольщиков в споре с застройщиком сочинского апарт-отеля
04:02, 10 июня 2026
Глава Туапсе заявил о готовности к открытию 66 пляжей
Отдыхающие на пляжах в Анапе. Фото: Оперативный штаб - Краснодарский край / Telegram
21:17, 9 июня 2026
Пользователи соцсетей высмеяли рассуждения Кондратьева о мазуте на пляжах
Атака беспилотников на грузовые суда Natra и Zirkon. Фото: https://musavat.ru
17:50, 9 июня 2026
Найдены тела двух погибших в Азовском море граждан Азербайджана
Пляж в Анапе. Июнь 2026 г. Фото: ttps://t.me/opershtab23/16178
14:28, 9 июня 2026
Спрос на туры в Анапу вырос почти вдвое на фоне нерешенной проблемы с пляжами
Персоналии
Роберт Кочарян. Фото: Limegirl https://ru.wikipedia.org/
11:20, 9 июня 2026
Кочарян Роберт
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
16:03, 8 июня 2026
Пашинян Никол Владимирович
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
15:46, 8 июня 2026
Карапетян Самвел
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Рейтинги партий. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Предвыборные рейтинги партий Армении

Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Чиновники на месте ЧП. Фото: пресс-служба администрации Кизилюртовского района / Telegram
10 июня 2026, 00:45
Два района Дагестана остались без газа после взрыва под Кизилюртом

Пожар на газопроводе близ Кизилюрта. Фото: прокуратура Дагестана / Telegram
09 июня 2026, 22:33
Сотни человек эвакуированы после взрывов на газопроводе под Кизилюртом

Штурм дворца президента Грузии в Тбилиси 4 октября 2025 г. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
09 июня 2026, 19:47
Освобождена часть обвиняемых по делу о штурме дворца президента в Тбилиси

Забиль Гахраманов. Фото: https://ru.axar.az/news/socium/1027095.html
09 июня 2026, 18:48
Адвокат Гахраманов назвал уголовное дело преследованием за свою работу

Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Показать больше