151 пляжная зона в Анапе признана безопасной для отдыха

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В Анапе проверку на безопасность прошла 151 пляжная зона, где ранее были проведены работы по очистке, включая обновление песчаного покрытия и восстановительные работы, сообщил Роспотребнадзор.

Как информировал "Кавказский узел", ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила с заверениями в безопасности пляжей Анапы. Она отметила, что для их очистки были применены технологии чистки, рекультивации и засыпки чистым песком.

В Анапе купальный сезон официально открывается 1 июня и продлится до 30 сентября.

Роспотребнадзор признал безопасным для отдыха в Анапе 151 пляжный объект, где предварительно была проведена работа по очистке – включая обновление песчаного покрытия и восстановительные работы, сообщила глава ведомства Анна Попова.

Все пляжные зоны, получившие соответствующее заключение, признаны безопасными для посещения, привел 8 июня слова Поповой "Блокнот Анапа".

Среди туристов существенно вырос спрос на двухзвездочные отели в Анапе

Туристы продолжают бронировать отдых в Анапе на лето. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года бронирования Анапы на лето увеличились на 25%, отметил Российский союз туриндустрии (РСТ).

"На популярность курорта работают такие факторы, как разумные цены, удобная логистика из большинства городов, большой выбор отелей со "все включено" и, конечно, отложенный спрос", – привел сообщение РСТ "Интерфакс".

Показатели бронирования на отдельные месяцы выше среднего. На июль рост составил 68%, на август – 34%, июнь бронируется слабее. Средняя цена по курорту составляет 14,1 тыс. рублей за двухместное размещение.

"Объем бронирований Анапы прирастает прежде всего за счет бюджетного размещения – отели до двух звезд востребованы на 139% лучше прошлого года, трехзвездочные отели – на 78%. На июль-август рост спроса на них достигает 200%", – отметил Российский союз туриндустрии.

Больше всего востребованы гостиницы недорогие, но качественные, рассказала директор по продукту компании "Мультитур" Евгения Кизей. "Как правило, трехзвездочные и четырехзвездочные отели, с трехразовым питанием, бассейнами, хорошей инфраструктурой. В Анапе таких отелей больше, чем в Сочи и Геленджике вместе взятых", – привел "Интерфакс" ее слова.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Напомним, ранее активистов обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Это способно разрушить репутацию города как курорта, считают активисты. Власти отчитались о завозе на пляжи Анапы более 136 тысяч кубических метров песка, уже отсыпано свыше пяти километров берега. Новый песок после дождя затвердевает, а в воде превращается во взвесь, указали пользователи Telegram.

"Кавказский узел" также писал, что курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

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