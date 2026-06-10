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01:57, 10 июня 2026

Суд в Москве продлил арест Алины Джикаевой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Срок ареста главреда "Сапы" Алины Джикаевой продлен еще на один месяц. 

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы арестовал главного редактора "Сапа Медиа" Алину Джикаеву по обвинению в даче взятки полицейскому из Махачкалы. Защита обжаловала арест Джикаевой. После ареста за нее поручились не менее трех главредов республиканских изданий и глава регионального отделения Союза журналистов России, но суд отказался выпустить главреда "Сапы" из СИЗО. 

Замоскворецкий районный суд Москвы отказался изменить меру пресечения Алине Джикаевой и продлил срок ее ареста еще на один месяц, до 9 июня, сообщил Telegram-канал “Сапа 15”. 

Защита указывала, что Джикаева воспитывает двоих малолетних детей, но для судьи это не стало основанием смягчить меру пресечения, отмечается в публикации.

Алина Джикаева не признала себя виновной в даче взяток полицейскому, тогда как полицейский Шамсутдин Шамсутдинов согласился с обвинениями в превышении полномочий и получении взятки. Согласно версии следствия, сотрудник МВД за деньги передавал Джикаевой данные о происшествиях в Дагестане и Северной Осетии с персональными данными их участников.

"Сапа" - сеть телеграм-каналов, посвященных новостям Северной Осетии, Южной Осетии и всего Северного Кавказа. Проект позиционировался как "региональное независимое медиа", публиковал эксклюзивные новости о происшествиях, событиях криминальной хроники и истории о жизни простых людей, отмечал канал "Говорит НеМосква" (включен в реестр иностранных агентов)

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Автор: "Кавказский узел"

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