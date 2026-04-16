Главред "Сапы" Алина Джикаева арестована на два месяца

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве отправил в следственный изолятор главного редактора "Сапа Медиа" Алину Джикаеву, обвиняемую в даче взяток.

"Кавказский узел" писал, что в редакции Telegram-канала "Сапа" во Владикавказе с утра 14 апреля проводились обыски. Сотрудники были отпущены лишь вечером. Следком заявил, что главный редактор проекта Алина Джикаева и полицейский из Махачкалы задержаны по обвинению в даче и получении взятки соответственно. Полицейский также подозревается в превышении полномочий: согласно версии следствия, он за деньги передавал Джикаевой данные о происшествиях в Дагестане и Северной Осетии с персональными данными их участников.

"Сапа" - сеть Telegram-каналов, посвященных новостям Северной Осетии, Южной Осетии и всего Северного Кавказа. Проект позиционировался как "региональное независимое медиа", публиковал эксклюзивные новости о происшествиях, событиях криминальной хроники и истории о жизни простых людей, отмечал канал "Говорит НеМосква" (признан иноагентом).

Замоскворецкий районный суд Москвы избрал меру пресечения главному редактору "Сапы" Алине Джикаевой. По обвинению в даче взяток она отправлена в СИЗО на два месяца, до 12 июня, сообщила Объединенная пресс-служба столичных судов.

На аресте Джикаевой настаивало следствие, тогда как сторона защиты просила о домашнем аресте. "У Алины двое малолетних детей. Решение суда планируют оспорить", - сообщил Telegram-канал "Сапа 15".

Второму фигуранту дела, оперативному дежурному дежурной части управления МВД по Махачкале Шамсутдину Шамсутдинову, тот же суд определил более мягкую меру пресечения - домашний арест до 12 июня. Информацию о решении суда в отношении обоих обвиняемых подтвердил Telegram-канал московского Следкома.

Обвинение Джикаевой и Шамсутдинову было предъявлено сегодня. Алина Джикаева не признала себя виновной в даче взяток полицейскому, тогда как силовик согласился с обвинениями в превышении полномочий и получении взятки.

Дело против Джикаевой связано с аналогичным делом сотрудников Telegram-канала Baza, возбужденном летом прошлого года, сообщило 15 апреля государственное информагентство ТАСС.

"Кавказский узел" писал, что летом 2025 года по такому же обвинению были задержаны главный редактор Telegram-канала "База" Глеб Трифонов и несколько полицейских из разных регионов России, в том числе из Краснодарского края. Следствие заявило, что Трифонов покупал оперативную информацию у силовиков, сам он обвинения в даче взятки группой лиц отверг.