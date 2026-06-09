Арестованы двое кандидатов в депутаты от "Сильной Армении"
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Всего выписаны ордера на арест шестерых кандидатов в депутаты от "Сильной Армении", которых следствие считает причастными к взяткам и отмыванию денег в особо крупных размерах.
Как писал "Кавказский узел", Центризбирком разрешил уголовное преследование шести кандидатов в депутаты от блока "Сильная Армения", подозреваемых в отмывании денег и подкупе избирателей.
Партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны. Комментируя ее победу, Пашинян заявил, что трехглавая партия войны разгромлена (имея ввиду блок "Сильная Армения", блок "Армения" и партию "Процветающая Армения"). Армянская оппозиция потребовала пересчета голосов на 555 избирательных участках.
Уголовные дела по обвинению в отмывании денег и подкупе избирателей возбуждены против шести кандидатов в депутаты от партии Самвела Карапетяна. Выданы ордера на арест подозреваемых, исполнение этих ордеров поручено полиции, сообщило сегодня со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Армении издание News.am .
В ходе предварительного следствия удалось обнаружить двух подозреваемых. "Арестованы двое кандидатов в депутаты "Сильной Армении", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства на странице в Facebook*.
Взят под стражу Ваге Егиазарян, аналогичная мера пресечения избрана в отношении Сусан Бадоян, информирует Sputnik-Армения.
"Кавказский узел" также писал, что на фоне подготовки к выборам 7 июня власти усилили давление на сторонников оппозиции, в том числе блока "Сильная Армения". Так, 4 июня Следственный комитет отчитался об уголовном преследовании 37 человек, фигурирующих в деле ранее арестованного Алика Алексаняна. Алексанян подозревается в отмывании денег и подкупе жителей Армении в политических интересах предпринимателя Самвела Карапетяна.
Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками парламентских выборов, указали ранее аналитики.
Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".
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