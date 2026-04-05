Махачкалинцы пожаловались на новый виток отключений света на фоне наводнения

Свет и вода отключены в ряде районов Махачкалы в связи с новыми подтоплениями. В Редукторном микрорайоне подтоплены улицы, из-за чего горожанам сложно поехать на работу или выйти в магазин за продуктами.

Как писал "Кавказский узел", в 12 муниципалитетах Дагестана действует режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения. По данным МЧС на 4 апреля, подтопленными оставались более 1000 жилых домов и 1100 приусадебных участков. Сегодня дожди спровоцировали новый этап наводнения. В частности, в Махачкале затоплены участки городских улиц и территория около подстанции "Приморская", которая подает электричество в дома жителей Редукторного поселка и микрорайона "Пальмира".

В Дагестане из-за подтоплений повреждены жилые дома, техника, мебель и автомобили жителей. Махачкалинцы пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, с доступностью транспорта и отсутствием связи с экстренными службами. Наиболее пострадали от стихии на Северном Кавказе Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Махачкалинцы пожаловались на отключения света и воды

В Редукторном поселке Махачкалы вновь отключена электроэнергия и затоплены улицы, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" местные жители.

"Нет с утра света и воды. У нас из-за перепадов напряжения перегорел холодильник. Улица затоплена, нет возможности зарядить телефоны и выйти за продуктами", - рассказала житель улицы Булача Кистаман.

"Света нет, вода пока есть. Почти весь Редукторный без света, улицы затоплены, проехать невозможно. Ушли жить к родственникам", - рассказала жительница улицы Габитова Аминат.

"На улице Насрутдинова нет света и воды, не могу выехать из дома на работу", - говорит Иса.

"На Петра Первого нет света и воды", - говорит Исмаил.

Власти сообщили о временном ограничении подачи электроэнергии

Минэнерго Дагестана сообщило в своем телеграм-канале, что в связи с обильными осадками, выпавшими на территории Махачкалы, и подтоплением подстанции "Приморская" "вводится временное ограничение электроснабжения потребителей".

"Ответственными службами администрации города ведутся работы по откачке воды на подстанции "Приморская", в работе задействована специальная техника", - проинформировала мэрия в своем телеграм-канале.

Отметим, что полпред президента России в СКФО Юрий Чайка, побывавший в Дагестане, 3 апреля осмотрел подстанцию "Приморская" в Махачкале. Об этом сообщает телеграм-канал администрации главы Дагестана.

"Восстановление велось непрерывно, были задействованы все силы и средства, в том числе специалисты МЧС. После откачки воды и полного осушения оборудование ввели в работу. В настоящее время оборудование работает в штатном режиме", - сказано в публикации.

Как сообщил Единый оператор по водоснабжению, Хушетские очистные сооружения временно остановлены по причине отсутствия подачи электроэнергии. Подача воды осуществляется по самотечной линии в Приморский микрорайон.

"В связи с этим в отдельных районах Ленинского района могут наблюдаться перебои с водоснабжением, а также снижение давления в системе", - говорится в публикации.

"Из-за неблагоприятных погодных условий ситуация с мобильной связью и доступом в интернет в ряде районов республики остается напряженной. Обильные осадки, подтопления жилых секторов и аварийные отключения электроэнергии привели к перебоям в работе телекоммуникационного оборудования", - сообщает правительство Дагестана.

Дороги перекрыты на фоне подтоплений

"Надо было утром поехать в аэропорт. Проспект Петра Первого был перекрыт сотрудниками ГАИ, там большое затопление. Объезд по улице Булача также невозможен, большой поток воды", - рассказал Мурад.

Пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева сообщила в своем телеграм-канале, что из-за ухудшения погодных условий движение транспорта ограничено на некоторых участках дорог. В том числе в Махачкале: по улице Петра I, улице Расула Гамзатова, заезд на мост в микрорайон Редукторный, Северный заезд в город.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале слабый дождь, который ближайшей ночью усилится до умеренного.

Напомним, для каждого пострадавшего от наводнения в Дагестане предусмотрена материальная помощь в 15,6 тысячи рублей, заявили 31 марта власти республики. Также анонсированы компенсации тем, кто потерял имущество, здоровье или близких. К 2 апреля власти республики приняли более четырех тысяч заявлений на возмещение ущерба, причиненного наводнением.

