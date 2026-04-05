Эвакуация людей из зон наводнения начата в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Махачкале начата эвакуация жильцов домов микрорайона "Пальмира", оказавшихся в зоне наводнения. Также власти объявили об эвакуации людей в связи с угрозой обрушения шестиэтажного жилого дома на улице Айвазовского.

Как писал "Кавказский узел", в 12 муниципалитетах Дагестана действует режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения. По данным МЧС на 4 апреля, подтопленными оставалось более 1000 жилых домов и 1100 приусадебных участков. Сегодня дожди спровоцировали новый этап наводнения. В частности, в Махачкале затоплены участки городских улиц и территория около подстанции "Приморская", которая подает электричество в дома жителей Редукторного поселка и микрорайона "Пальмира".

В Дагестане из-за подтоплений повреждены жилые дома, техника, мебель и автомобили жителей. Махачкалинцы пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, с доступностью транспорта и отсутствием связи с экстренными службами. Наиболее пострадали от стихии на Северном Кавказе Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

В связи с наводнением начата эвакуация жителей из микрорайона "Пальмира", сообщила в своем телеграм-канале администрация Махачкалы. "Людей вывезут в безопасные зоны, для них организованы пункты временного размещения и оказывается необходимая помощь", - говорится в публикации.

Также возникла угроза обрушения многоквартирного дома по улице Айвазовского, 6в. На этой улице оцеплены четыре многоквартирных дома, "в которых сохраняется потенциальная опасность", сообщила администрация.

"В указанных зданиях расположено более 100 квартир. В настоящее время эвакуировано около 300 человек. Часть жителей будет размещена в пунктах временного размещения", - отмечается в публикации, сделанной в 14.42 мск.

Ранее о т жителя Махачкалы поступило сообщение о том, что у шестиэтажного жилого дома № 6в по улице Айвазовского "наблюдается наклон фундамента, существует угроза обрушения здания", сообщило на своем сайте управление МЧС по Дагестану.

"На место незамедлительно выехали: оперативная группа главного управления МЧС России по Республике Дагестан (1-го эшелона); личный состав 13-й пожарно-спасательной части (одна автоцистерна, четре человека); подразделения Росгвардии (15 человек, четыре единицы техники); сотрудники МВД; специалисты Дагестанского центра медицины катастроф", - говорится в сообщении.

В городе развернуты девять пунктов временного размещения для эвакуированных жителей, сообщил в своем телеграм-канале мэр Махачкалы Джамбулат Салавов.

Он отметил, что коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы, более 30 бригад заняты устранением последствий подтоплений. "В посёлке Пальмира администрацией города организованы работы по подсыпке. Для предотвращения попадания воды с улиц во дворы жилых домов задействована специальная техника для засыпки участков перед воротами и въездами", - написал он.

Сотрудники администрации и МЧС проводят подворовые обходы, добавил Салавов. "Для эвакуации жителей привлечена специализированная техника, включая КамАЗы, а также автобусы большого и среднего класса. Параллельно ведётся эвакуация автотранспорта с подтопленных участков", - отмечается в сообщении.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале слабый дождь, который ближайшей ночью усилится до умеренного.

Напомним, для каждого пострадавшего от наводнения в Дагестане предусмотрена материальная помощь в 15,6 тысячи рублей, заявили 31 марта власти республики. Также анонсированы компенсации тем, кто потерял имущество, здоровье или близких. К 2 апреля власти республики приняли более четырех тысяч заявлений на возмещение ущерба, причиненного наводнением.

