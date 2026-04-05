Улицы Махачкалы вновь затоплены после ливня

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ливневые дожди спровоцировали новый этап наводнения в Дагестане. В Махачкале затоплены участки городских улиц и территория около подстанции "Приморская".

Как писал "Кавказский узел", в 12 муниципалитетах Дагестана действует режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения. По данным МЧС на 4 апреля, подтопленными оставались более 1000 жилых домов и 1100 приусадебных участков.

В Дагестане из-за подтоплений повреждены жилые дома, техника, мебель и автомобили жителей. Махачкалинцы пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, с доступностью транспорта и отсутствием связи с экстренными службами. Наиболее пострадали от стихии на Северном Кавказе Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Новые ливневые дожди спровоцировали повторные подтопления улиц в Махачкале и ряде районов Дагестана, сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

В частности, подтоплены участки федеральной автодороги "Кавказ" и участки дорог в Дербентском районе. На проезжей части образовались глубокие лужи, затрудняющие проезд, информирует агентство.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале слабый дождь, который в ночь на 6 апреля усилится до умеренного.

Видеозапись затопленного участка городской автодороги вблизи жилых домов опубликовал сегодня в своем телеграм-канале юрист и активист движения "Город наш" Арсен Магомедов.

"Состояние проспекта Петра Первого у парка "Дракон" на 10.00 5 апреля 2026 года. Наверное, можно признать рабочим", - написал он.

Информацию о затоплении этого участка подтвердила в своем телеграм-канале администрация Махачкалы. "Движение временно перекрыто на проспекте Петра Первого на участке дороги от парка "Дракон" в сторону города. Решение принято в связи с подтоплением дороги из-за обильных осадков. На данном участке наблюдается значительное скопление воды, автомобили глохнут, движение затруднено", - говорится в публикации.

На подстанции "Приморская" начата откачка воды. "В район Приморской прибыли КамАЗы, предназначенные для возможной эвакуации жителей. Также начаты подворовые обходы", - отчиталась мэрия.

Затоплены и дороги в Редукторном микрорайоне Махачкалы, сообщает "Черновик".

В конце марта в результате наводнения в Махачкале оказалась затопленной территория подстанции "Приморская", которая подает электричество в том числе в дома жителей Редукторного поселка и микрорайона "Пальмира". О завершении восстановительных работ на подстанции "Приморская" мэр Махачкалы Джамбулат Салавов сообщил вечером 31 марта. 2 апреля махачкалинцы рассказали "Кавказскому узлу", что свет и вода постепенно появляются в домах, хотя вода из-под крана непригодна для использования, а с затопленных улиц и дворов воду откачивают очень медленно.

Напомним, для каждого пострадавшего от наводнения в Дагестане предусмотрена материальная помощь в 15,6 тысячи рублей, заявили 31 марта власти республики. Также анонсированы компенсации тем, кто потерял имущество, здоровье или близких. К 2 апреля власти республики приняли более четырех тысяч заявлений на возмещение ущерба, причиненного наводнением.

