29 ноября 2023, 19:56
Арсен Магомедов
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Решал общественную проблему – защищал парк и берег озера от незаконной застройки
Деятельность в 2022 году
Продолжил публичную деятельность и осуществлял юридическую поддержку по защите озера Ак-Гель в Махачкале от незаконной застройки, добивался решения экологических проблем озера и прибрежной парковой зоны.
24 мая в своем Telegram-канале «Юрист говорит» и на странице движения «Город наш» в Instagram* сообщил, что удалось добиться решения о том, что четыре земельных участка на воде и берегу озера сняты с учета, а часть берега озера (западная его часть) поставлена на кадастровый учет, что не позволит злоумышленникам формировать новые - "левые" участки и инициировать незаконное строительство 1.
22 сентября мэр Махачкалы подписал постановление о придании прилегающих к озеру территории статуса особо охраняемой территории местного значения 2.
1 ноября в своем Telegram-канале опубликовал фотографию и сообщил о фактическом начале строительных работ в парке у озера Ак-Гёль: «… Начались работы по возведению собора в парке. РАЗРЕШЕНИЯ на строительство НЕТ!, но работы начаты и очень активно ведутся. #ГородНаш как и многие Махачкалинцы выступаем не против строительства церкви. Мы против застройки парка и против того, чтобы власти застраивали те территории, которые как-то удалось сохранить от алчных чиновников и застройщиков» 3.
В этот же день в пресс-службе администрации Махачкалы подтвердили, что разрешение на строительство никто не давал, а работы остановлены 4.
Несмотря на отсутствие правовых оснований, 6 декабря прошла процедура закладки первого камня будущего храма Александра Невского. Магомедов оценил это как «крупную градостроительную и социальную ошибку, потому как у горожан забирается жизненно необходимое зеленое пространство».
Биография
Родился в 1981 году.
В 2002 году окончил Академию труда и социальных отношений (г. Москва), юридический факультет.
Живет в Махачкале.
Женат.
Профессиональная и общественная деятельность
С 2001 по 2011 г.г. – работал юристом в московских компаниях.
Основатель и руководитель юридической фирмы «Магомедов и партнеры» (г. Махачкала) 5.
С 2017 года - активист и юрист общественного движения «Город наш».
Член общественной палаты Республики Дагестан.
В 2023 году участвовал в конкурсе на должность мэра Махачкалы.
Примечания
- Канал Магомедова - https://t.me/thelawyersays/51
- Канал Салмана Дадаева - https://t.me/salmandadaev/1576
- Канал Магомедова - https://t.me/thelawyersays/51
- Администрация Махачкалы пресекла строительство православного собора в парке Ак-Гёль/Черновик, 1 ноября 2022 года
- Сайт компании - https://mag-law.ru/rukovodstvo/