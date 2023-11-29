Арсен Магомедов

29 ноября 2023, 19:56

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Решал общественную проблему – защищал парк и берег озера от незаконной застройки

Деятельность в 2022 году

Продолжил публичную деятельность и осуществлял юридическую поддержку по защите озера Ак-Гель в Махачкале от незаконной застройки, добивался решения экологических проблем озера и прибрежной парковой зоны.

24 мая в своем Telegram-канале «Юрист говорит» и на странице движения «Город наш» в Instagram* сообщил, что удалось добиться решения о том, что четыре земельных участка на воде и берегу озера сняты с учета, а часть берега озера (западная его часть) поставлена на кадастровый учет, что не позволит злоумышленникам формировать новые - "левые" участки и инициировать незаконное строительство .

22 сентября мэр Махачкалы подписал постановление о придании прилегающих к озеру территории статуса особо охраняемой территории местного значения .

1 ноября в своем Telegram-канале опубликовал фотографию и сообщил о фактическом начале строительных работ в парке у озера Ак-Гёль: «… Начались работы по возведению собора в парке. РАЗРЕШЕНИЯ на строительство НЕТ!, но работы начаты и очень активно ведутся. #ГородНаш как и многие Махачкалинцы выступаем не против строительства церкви. Мы против застройки парка и против того, чтобы власти застраивали те территории, которые как-то удалось сохранить от алчных чиновников и застройщиков» .



В этот же день в пресс-службе администрации Махачкалы подтвердили, что разрешение на строительство никто не давал, а работы остановлены .

Несмотря на отсутствие правовых оснований, 6 декабря прошла процедура закладки первого камня будущего храма Александра Невского. Магомедов оценил это как «крупную градостроительную и социальную ошибку, потому как у горожан забирается жизненно необходимое зеленое пространство».

Биография

Родился в 1981 году.

В 2002 году окончил Академию труда и социальных отношений (г. Москва), юридический факультет.

Живет в Махачкале.

Женат.

Профессиональная и общественная деятельность

С 2001 по 2011 г.г. – работал юристом в московских компаниях.

Основатель и руководитель юридической фирмы «Магомедов и партнеры» (г. Махачкала) .

С 2017 года - активист и юрист общественного движения «Город наш».

Член общественной палаты Республики Дагестан.

В 2023 году участвовал в конкурсе на должность мэра Махачкалы.

Примечания