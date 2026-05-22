39 азербайджанских семей возвращены в село Джебраильского района

В село Шукюрбейли Джебраильского района вернулись 165 членов азербайджанских семей, уехавших оттуда во время карабахского конфликта. Им вручили ключи от домов.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая в село Шюкюрбейли (Шукюрбейли) вернулись 18 семей (77 человек) бывших вынужденных переселенцев, а 13 мая в село вернулись 97 семей (419 человек).

Азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение азербайджанских переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль эти территории. К 11 марта 2026 года в 41 населённый пункт в бывшей зоне карабахского конфликта была возвращена 7541 семья (30 261 человек).

В село Шукюрбейли Джебраильского района 21 мая прибыли очередные группы бывших вынужденных переселенцев, им вручили ключи от домов, сообщает Report.

Село реконструировано в соответствии с современными стандартами, здесь создана вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания. В селе построены два здания яслей-сада на 80 мест каждый, школа на 360 ученических мест, медпункт, музыкальная школа, клубно-общинный центр и административное здание для местных исполнительных структур, информирует 1news.az.

Кроме того, построена электрическая подстанция, созданы сети электроснабжения, газоснабжения, питьевой воды, связи, а также интернета. Заасфальтированы внутрисельские дороги. На начальном этапе в пользование сдано 635 частных жилых домов, из которых 615 предназначены для жителей, а 20 - для служебного пользования.

В Шукюрбейли планируется переселение в общей сложности 2522 человек - 615 семей, включая жителей сел Шихалыагалы, Деджел и поселка Махмудлу Джебраильского района, уточняет издание.

Кроме того, представители Агентства Азербайджанской Республики по разминированию провели для возвратившихся семей подробный инструктаж о рисках, связанных с минами и неразорвавшимися боеприпасами. Жителям напомнили о необходимости избегать неизвестных предметов и при их обнаружении незамедлительно сообщать в соответствующие службы, пишет издание Media.az.

Ранее, эти семьи были временно расселены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Вынужденные переселенцы, проживавшие в общежитии лицея в Баку, жаловались на бытовые условия. B здании было расселено более 30 семей из Зангиланского и Джебраильского районов. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Азиза Каримова "Общежитие для вынужденных переселенцев из зоны карабахского конфликта в Баку".

Напомним, Джебраильский район перешел под контроль Азербайджана по итогам 44-дневной карабахской войны 2020 года. Заявление о том, что азербайджанские военные заняли город Джебраил (армянское название - Джракан), президент Ильхам Алиев сделал 4 октября 2020 года.

В ноябре 2023 года, вскоре после окончания боевых действий, власти Азербайджана объявили о планах вернуть до конца 2026 года в бывшую зону карабахского конфликта 34,5 тысячи семей (140 тысяч человек). Несмотря на строительство дорог, энергетических объектов и жилья, темпы переселения сдерживаются минной опасностью, нехваткой рабочих мест и нерешёнными вопросами землепользования, констатировали в апреле 2026 года аналитики.

Жители Азербайджана, вернувшиеся в Карабах, рассказали "Кавказскому узлу", что обустраивают быт и находят работу. Несмотря на сохраняющиеся проблемы с занятостью и инфраструктурой, переселенцы отмечают улучшение условий жизни.

Ранее азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Недостаточно просто дать жилье переселенцам, власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули аналитики.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".