01:38, 22 мая 2026

Верховный суд Азербайджана утвердил приговор Бахрузу Самедову

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кассационная жалоба на приговор исследователю Бахрузу Самедову оставлена без удовлетворения Верховным судом Азербайджана. Защита политолога намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.

Как писал "Кавказский узел", Бакинский апелляционный суд 5 февраля утвердил решение об ужесточении режима наказания исследователю Бахрузу Самедову и переводе его в крытое отделение пенитенциарного комплекса Умбакы. Самедов в знак протеста объявил голодовку, которую 10 февраля прекратил. В конце марта Самедов передал друзьям, что содержится в тесной одиночной камере и фактически лишен прогулок, ему не передают лекарства и лишили источников информации. В апреле невеста Самедова, гражданка США обратилась к президенту Азербайджана с просьбой содействовать его освобождению.

29-летний политолог и докторант чешского Карлова университета Бахруз Самедов был приговорен судом в Баку к 15 годам лишения свободы по обвинению в госизмене. Апелляционный суд оставил приговор в силе. Самедов был задержан 21 августа 2024 года, когда приехал в Азербайджан на каникулы. По версии следствия, он писал и переводил статьи по заказу представителей Армении. Обвинение основывалось на переписке Бахруза Самедова с тремя женщинами из Армении. Сам Самедов категорически отверг обвинение в госизмене. Он известен критикой в адрес властей Азербайджана, которую высказывал в зарубежных изданиях. Защита считает, что причиной ареста стали его "антивоенные взгляды".

Верховный суд Азербайджана 21 мая рассмотрел кассационную жалобу на приговор Самедову. Адвокат Зибейда Садыгова и сама Самедов просили суд вынести оправдательный вердикт, сообщил “Кавказскому узлу” активист, наблюдавший за процессом. 

По его словам, адвокат Садыгова указала на отсутствие в действиях Самедова состава и события преступления. Кроме того, она обратила внимание Верховного суда на физическое давление на Самедова в заключении, посадки его в карцер, несмотря на проблемы со здоровьем и необоснованное ужесточение ему режима, попросив высшую инстанцию дать правовую оценку этим фактам. 

Сам Самедов заявил, что в крытом отделении пенитенциарного комплекса у него усугубились проблемы со зрением. “Бахруз сказал, что ему ужесточили режим только за то, что он просил разрешить ему пользоваться радиоприемником в заключении. Бахруз заявил, что необоснованный арест и содержание в тяжелых условиях, преследуют цели  его полной изоляции и лишения возможности академической и общественной деятельности. Бахруз поблагодарил всех тех, кто его поддерживает. Он завершил свое выступление словами: “Да здравствует мир и демократия”, – рассказал источник. 

Тем не менее, Верховный суд не удовлетворил кассационную жалобу на приговор. С решением Верховного суда Самедов исчерпал внутринациональные механизмы обжалования, сообщила корреспонденту “Кавказского узла” адвокат Садыгова.Теперь, по ее словам, защита обратится в ЕСПЧ с жалобой нарушения прав Самедова, гарантированных Европейской конвенцией прав человека.

Сотрудник Верховного суда подтвердил “Кавказскому узлу”, что жалоба Самедова отклонена.  Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

