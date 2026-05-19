21:29, 19 мая 2026

Защита требует смягчить меру пресечения адвокату Гахраманову

Забиль Гахраманов. Скриншот фото Meydan.TV от 24.10.25, https://www.meydan.tv/az/article/zabil-qəhrəmanovun-fəaliyyəti-dayandirildi-sonra-saxlanildi-vəkillərə-qarsi-təzyiqlərin-yeni-mərhələsi/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Срок ареста адвоката Забиля Гахраманова продлен в третий раз, его защита обжаловала это решение и настаивает на изменении меры пресечения. 

Как писал "Кавказский узел", 19 января суд продлил на два месяца срок предварительного заключения адвоката Забиля Гахраманова. Защита считает это решение необоснованным и подала апелляцию. Коллеги Гахраманова сочли дело политическим. В ноябре 2025 года суд оставил в силе решение следователя, который запретил Гахраманову общение с родственниками. 18 марта суд в Баку продлил арест Гахраманова еще на два месяца, до 25 мая. 

Гахраманов, который защищал представителей оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана, был задержан 25 октября по делу о хулиганстве, он отказался признать вину. Незадолго до этого коллегия адвокатов приостановила его адвокатский статус. Гахраманову предъявлены обвинения по статьям 221.2.2 (хулиганство, совершенное с оказанием сопротивления представителю власти или другому лицу) и 178.2.4 (мошенничество, совершенное с нанесением ущерба в значительном размере) УК Азербайджана. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Защита адвоката Забиля Гахраманова подала апелляцию на очередное, уже третье продление срока его предварительного заключения, сообщил корреспонденту “Кавказского узла” его защитник Расул Джафаров.

По его словам, 18 мая Сабаильский районный суд Баку, удовлетворив очередное ходатайство следствия, постановил оставить Гахраманова под стражей еще на два месяца, до 23 июля.

В суде представитель следствия мотивировал ходатайство необходимостью дополнительных следственных действий, в то время как защита просила суд отклонить представление. Адвокаты указали, что Гахраманов уже семь месяцев необоснованно находится под стражей и этого времени было достаточно для проведения всестороннего расследования.

Защита просит апелляционную инстанцию отменить решение Сабаильского суда и изменить меру пресечения в отношении Гахраманова, сказал его адвокат.

Другой адвокат Гахраманова Фариз Намазлы эмоционально отреагировал на продление ареста своего подзащитного и равнодушие общественности к его делу. 

“Адвокат, который выступает против беззакония и открыто критикует произвол правоохранительных органов, сам стал мишенью той же системы. И что еще опаснее, общество постепенно привыкает к этому. Люди смотрят на то, как “закрывают рот” адвокату, и проходят мимо. Между тем, человек, у которого сегодня отнимают право на защиту, завтра может оказаться последним, кто будет защищать тебя. Самые “спокойные” времена наступают именно тогда, когда люди говорят: “Это меня не касается”. В двери начинают стучаться не сразу; сначала приходят к дверям других, и все молчат, потом очередь постепенно приближается. Это молчание – не только страх, но и безмолвное согласие, которое закладывает основу завтрашнего дня. В 37-м году в двери стучались по такому же принципу”, – написал Намазлы на своей странице в социальной сети.  

Сотрудник Сабаильского суда подтвердил информацию о продлении ареста Гахраманова. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Институт верховенства права Международного союза юристов (UIA-IROL) ранее выразил глубокую озабоченность в связи с  арестом азербайджанского адвоката и правозащитника Забиля Гахраманова. В заявлении организации отмечалось, что этот процесс может быть связан с его профессиональной деятельностью и критикой незаконных действий полиции в Азербайджане. В свою очередь, Международная обсерватория по защите адвокатов призвала власти Азербайджана немедленно освободить Гахраманова и снять с него все обвинения.

Забиль Гахраманов, зарегистрированный в Гянджинском региональном бюро адвокатов, на протяжении многих лет защищал жертв нарушений прав человека, в том числе политических заключенных и людей, подвергшихся пыткам и ложным обвинениям. Его уголовное преследование "может носить карательный характер, связанный с его деятельностью", указали коллеги Гахраманова. 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

