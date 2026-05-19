ЕСПЧ начал рассмотрение жалоб 10 потерпевших по "Тертерскому делу"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский суд по правам человека запросил у властей Азербайджана разъяснения по жалобам 10 военнослужащих, которых под пытками вынудили оговорить себя по "Тертерскому делу".

Как писал "Кавказский узел", 1 мая стало известно, что ЕСПЧ начал процедуру коммуникации по жалобам Натаван Гафаровой - жены полковника Салеха Гафарова - и Валиды Ахмедовой - матери военнослужащего Эльчина Гулиева. Гафаров и Гулиев были военнослужащими и погибли от пыток в ходе расследования по «Тертерскому делу».

Эльчин Гулиев в мае 2017 года стал подозреваемым в госизмене (шпионаже) и в ходе следствия был замучен до смерти. Военная прокуратура, хотя и признала его потерпевшим, но не прекратила уголовное преследование по оправдательным основаниям. 39-летнего полковника-лейтенанта в отставке Салеха Гафарова задержали дома, а через две недели его тело передали жене, не позволив открыть гроб. Гафарову связали руки и ноги, топили в воде, били током, выдирали ногти, ломали челюсть, сбросили со второго этажа, а затем продолжали пытать, пока он не впал в кому, пересказала вдова показания свидетелей.

Европейский суд по правам человека начал коммуникации по еще 10 жалобам потерпевших по "Тертерскому делу", сообщает сегодня JAMnews.

Таким образом, в ЕСПЧ поступило 12 жалоб, отмечается в публикации. "Сначала, 30 апреля, ЕСПЧ принял к коммуникации жалобы семей двух военнослужащих, погибших в результате пыток, а затем, 12 мая, жалобы десяти военнослужащих, которые провели в заключении пять с половиной лет и впоследствии были оправданы", - пишет издание.

В ЕСПЧ обратились 10 военнослужащих: Мушфиг Ахмедли, Рауф Оруджов, Туран Ибрагимли, Эмин Адильзаде, Насиф Алиев, Мирпаша Мехтиев, Атабей Рагимов, Меджид Гасымов, Фаиг Ахмедов и Эмиль Алиев.

Они утверждают, что обвинения в госизмене и других тяжких преступлениях были предъявлены им без достаточных доказательств, а в ходе следствия их пытками и давлением вынуждали давать показания. По их словам, впоследствии эти показания использовались в судебных процессах в качестве основных доказательств, говорится в публикации.

На этапе коммуникации ЕСПЧ запросил у правительства Азербайджана официальные разъяснения. По делу семей погибших суд направил вопросы в связи со статьями 2 (право на жизнь), 3 (запрет пыток) и 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Европейской конвенции о правах человека, а по делу десяти военнослужащих — по статье 6 (право на справедливое судебное разбирательство).

В деле десяти военнослужащих ЕСПЧ интересуется, были ли обеспечены право на справедливое судебное разбирательство, равенство сторон, возможность выбора адвоката и допроса свидетелей, пишет издание.

Никто из командующих корпусами не был привлечен к ответственности

Группа военных и гражданских весной 2017 года была арестована в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий. Во время следствия восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно реабилитированы. В 2021 году члены Парламентской ассамблеи Совета Европы указали, что жертвами пыток стали свыше 200 военнослужащих, 11 из них скончались.

1 ноября 2021 года прокуратура Азербайджана признала пытки обвиняемых по "Тертерскому делу". В апреле 2022 года следователи признали потерпевшими 397 человек. К 2 ноября того же года были отменены приговоры 19 необоснованно осужденным.

После этого суды вынесли приговоры ряду обвиняемых в пытках задержанных по "Тертерскому делу". Так, 4 июня 2024 года суд признал Санана Машиева, Джабира Гахраманова, Эльчина Алиева и Руслана Микаилова виновными в пытках и приговорил к лишению свободы.

В декабре 2023 года суд вынес приговоры еще шестерым фигурантам "Тертерского дела", в том числе генерал-майору Бекиру Оруджеву. Бакинский апелляционный суд снизил сроки заключения этим осужденным.

28 ноября 2023 года суд приговорил четырех военнослужащих к лишению свободы, признав их виновными в пытках задержанных по "Тертерскому делу". Вусал Алескеров и Рашид Нифталиев были приговорены к 5,5 года колонии, Рустам Алескеров - к 9,5 года, Рамиль Гараев - к 5,5 года лишения свободы.

31 октября 2024 года Бакинский военный суд вынес приговор пяти обвиняемым в пытках задержанных по "Тертерскому делу". Бывший помощник командующего корпусом Фуад Агаев был приговорен к 13 годам лишения свободы, Гурбан Джумшудов и Джавид Агададашов – к 10 годам, Фуад Ахундов и Рамиль Ахмедов – к 9,5 года.

Высокопоставленные генералы, санкционировавшие пытки, так и не были привлечены к ответственности, а наказаны лишь исполнители, сообщили в октябре 2024 года "Кавказскому узлу" юрист Намизад Сафаров и правозащитник Эмин Гусейнов.

"Был арестован лишь один генерал, занимавший пост начальника штаба корпуса. Однако такие масштабные репрессии не могли проводиться без ведома центрального аппарата Минобороны. Ни один из командующих корпусов, где происходили эти преступления, не был привлечен к ответственности, хотя жертвы указывали на их личное присутствие на незаконных допросах. Никто из высшего генералитета также не привлекался к следствию", - сказал, в частности, Эмин Гусейнов.