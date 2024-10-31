Пять военных осуждены по делу о пытках над задержанными по "Тертерскому делу"

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Бакинский военный суд вынес приговор пяти обвиняемым в пытках задержанных по "Тертерскому делу" и приговорил к лишению свободы на сроки от 9,5 лет до 13 лет.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2021 года было возобновлено следствие по "Тертерскому делу". В апреле 2022 года следователи признали потерпевшими 397 человек, приговоры 16 необоснованно осужденным отменены. Были арестованы семеро военных по обвинению в пытках. Это Рашид Нифталиев, Руслан Микаилов, Санан Машиев, Джабир Гахраманов, Полад Азизов, Эльчин Алиев и Интигам Мамедов.

Группа военных и гражданских весной 2017 года была арестована в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий. Во время следствия восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно реабилитированы. В 2021 году члены Парламентской ассамблеи Совета Европы указали, что жертвами пыток стали свыше 200 военнослужащих, 11 из них скончались. 1 ноября 2021 года прокуратура Азербайджана признала пытки обвиняемых по "Тертерскому делу".

Бакинский военный суд 31 октября в здании Сумгаитского судебного комплекса огласил приговор пяти обвиняемым в пытках над задержанными по "Тертерскому делу".

Бывший помощник командующего корпусом Фуад Агаев был приговорен к 13 годам, другие военные, Гурбан Джумшудов и Джавид Агададашов, получили по 10 лет, а Фуад Ахундов и Рамиль Ахмедов – 9,5 лет, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в секретариате Бакинского военного суда.

Они признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, которое по неосторожности привело к смерти потерпевшего (статья 126.3), пытках (статья 293.3) и злоупотреблении должностными полномочиями (статья 341.2.2 Уголовного кодекса Азербайджана).

Поскольку Агаев по "Тертерскому делу" был ранее признан виновным в пытках над другой группой потерпевших и приговорен к 10 годам лишения свободы, то после объединения наказания по обоим делам ему было назначено в общем 13 лет лишения свободы. Этот срок будет исчисляться с 2017 года и ему остается провести в заключении шесть лет.

Агададашов и Джумшудов также были ранее осуждены по «Тертерскому делу» каждый к шести годам лишения свободы. Их наказания по обоим делам были объединены и каждый из них получил по 10 лет лишения свободы. Однако поскольку они уже отбыли первое наказание полностью, то их тюремное наказание составит четыре года. Это наказание будет исчисляться с июля 2023 года, когда они взяты под стражу по первому делу и им остается отбыть в заключении еще по менее чем три года.

Фуаду Ахундову с учетом предыдущего наказания в общей сложности назначено 9,5 лет тюремного срока. Его наказания будет исчисляться с 2018 года, когда он был взят под стражу по первому делу. Ахундов остается провести в тюрьме еще 3,5 года.

Наказание Ахмедова, приговоренного к 9,5 годам лишения свободы будет исчисляться с августа 2022 года, когда он был помещен под арест. Джумшудов, Ахундов и Агададашев не признали себя виновными и просили оправдательного вердикта, сказал источник в суде.

"Если Рамиль совершал действия, за которые его судят, то не по своей воле. Он военный человек и подчиняется приказам. Если приказы были незаконными, то почему же, здесь не судили тех, кто отдавал их? Почему Рамиль должен нести наказание за других? Это несправедливо», - в сказал корреспонденту «Кавказского узла» родственник Ахмедова, пожелавший остаться неназванным.

Однако по словам юриста, бывшего члена Коллегии адвокатов Азербайджана Намизада Сафарова, силовики вправе отказываться выполнять незаконные приказы.

"Никто не вправе применять физическое насилие над задержанным лицом. Если военному поступает такой приказ, то он может и должен не выполнять это предписание. С другой стороны, правда в том, что высокопоставленные генералы, санкционировавшие эти преступления так и не были привлечены к ответственности, наказаны всего лишь исполнители", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

По давлением местной и международной общественности было обновлено следствие по «Тертерскому делу», жертвы пыток были реабилитированы, пересмотрены дела с целью ужесточения наказания их мучителям, арестованы новые лица, причастные к этим вопиющим преступлениям, сказал корреспонденту "Кавказского узла" директор базирующегося в Женеве Института прав человека Эмин Гусейнов.

"К сожалению, вновь в стороне от ответственности остались высокопоставленные военные. Был арестован лишь один генерал, занимавший пост начальника штаба корпуса. Однако такие масштабные репрессии не могли проводиться без ведома центрального аппарата Минобороны. Ни один из командующих корпусов, где происходили эти преступления, не был привлечен к ответственности, хотя жертвы указывали об их личном присутствии на незаконных допросах. Никто из высшего генералитета также не привлекался к следствию. Все виновные должны понести наказание, чтобы больше никогда в вооруженных силах Азербайджана не происходило такое зло", - сказал Гусейнов.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Это уже четвертая группа осужденных по обвинениях в пытках над задержанными по "Тертерскому делу". 4 июня суд признал Санана Машиева, Джабира Гахраманова, Эльчина Алиева и Руслана Микаилова виновными в пытках задержанных по "Тертерскому делу" и приговорил к лишению свободы на сроки от четырех лет и десяти месяцев до шести лет и десяти месяцев.

28 ноября 2023 года суд в Азербайджане приговорил четырех военнослужащих к лишению свободы, признав их виновными в пытках задержанных по "Тертерскому делу". Вусал Алескеров и Рашид Нифталиев приговорены к 5,5 года колонии, Рустам Алескеров - к 9,5 года, Рамиль Гараев - к 5,5 года лишения свободы.

В конце декабря 2023 года суд в Азербайджане приговорил еще шестерых фигурантов "Тертерского дела", в том числе генерал-майора Бекира Оруджева, к лишению свободы на сроки от 5,5 года до 9,5 года, признав их виновными в пытках задержанных по "Тертерскому делу". 18 мая Бакинский апелляционный суд снизил срок заключения Оруджеву на три года, а остальным фигурантам - на четыре месяца.

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