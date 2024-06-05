Четверо обвиняемых по "Тертерскому делу" осуждены в Азербайджане

05 июня 2024, 06:42

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Суд в Сумгаите признал Санана Машиева, Джабира Гахраманова, Эльчина Алиева и Руслана Микаилова виновными в пытках задержанных по "Тертерскому делу" и приговорил к лишению свободы на сроки от четырех лет и десяти месяцев до шести лет и десяти месяцев.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2021 года было возобновлено следствие по "Тертерскому делу". В апреле 2022 года следователи признали потерпевшими 397 человек, приговоры 16 необоснованно осужденным отменены. Были арестованы семеро военных по обвинению в пытках. Это Рашид Нифталиев, Руслан Микаилов, Санан Машиев, Джабир Гахраманов, Полад Азизов, Эльчин Алиев и Интигам Мамедов.

Группа военных и гражданских весной 2017 года была арестована в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий. Во время следствия восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно реабилитированы. В 2021 году члены Парламентской ассамблеи Совета Европы указали, что жертвами пыток стали свыше 200 военнослужащих, 11 из них скончались. 1 ноября 2021 года прокуратура Азербайджана признала пытки обвиняемых по "Тертерскому делу".

В Сумгаитском суде 4 июня завершился процесс четверых обвиняемых по "Тертерскому делу" Санана Машиева, Джабира Гахраманова, Эльчина Алиева и Руслана Микаилова, пишет Meydan.tv.

Фигуранты дела привлечены к ответственности по статье 145.3 (незаконное лишение свободы), 293.2 (пытки, жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, не признаваемое пыткой), 341.2.2 (превышение должностных полномочий) и 341.2.3 (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти) Уголовного кодекса Азербайджана.

Микаилов приговорен к шести годам и 10 месяцам, Машиев - к четырем годам и 10 месяцам, Гахраманов - к шести годам и восьми месяцам, Алиев - к пяти годам и восьми месяцам лишения свободы.

28 ноября 2023 года суд в Азербайджане приговорил четырех военнослужащих к лишению свободы, признав их виновными в пытках задержанных по "Тертерскому делу". Вусал Алескеров и Рашид Нифталиев приговорены к 5,5 года колонии, Рустам Алескеров - к 9,5 года, Рамиль Гараев - к 5,5 года лишения свободы.

В конце декабря 2023 года суд в Азербайджане еще шестерых фигурантов "Тертерского дела", в том числе генерал-майора Бекира Оруджева, к лишению свободы на сроки от 5,5 года до 9,5 года, признав их виновными в пытках задержанных по "Тертерскому делу". 18 мая Бакинский апелляционный суд снизил срок заключения Оруджеву на три года, а остальным фигурантам - на четыре месяц.

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