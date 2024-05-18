Смягчен приговор фигурантам "Тертерского дела"

18 мая 2024, 03:33

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Бакинский апелляционный суд снизил срок заключения генерал-майору Бекиру Оруджеву, осужденном по "Тертерскому делу", на три года. Еще четырем фигурантам дела срок лишения свободы снижен на четыре месяца.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря 2023 года суд в Азербайджане приговорил шестерых военнослужащих, один из которых имеет звание генерал-майора, к лишению свободы на сроки от 5,5 года до 9,5 года, признав их виновными в пытках задержанных по "Тертерскому делу".

Группа военных и гражданских весной 2017 года была арестована в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий. Во время следствия восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно реабилитированы. В 2021 году члены Парламентской ассамблеи Совета Европы указали, что жертвами пыток стали свыше 200 военнослужащих, 11 из них скончались. 1 ноября 2021 года прокуратура Азербайджана признала пытки обвиняемых по "Тертерскому делу".

Бакинский апелляционный суд рассмотрел жалобы, поданные на приговоры в отношении генерал-майора Бекира Оруджева и других лиц, признанных виновными по "Тертерскому делу", пишет 17 мая Oxu.az.

Срок лишения свободы Бекира Оруджева был сокращен с девяти лет и шести месяцев до шести лет и шести месяцев, из его обвинения была исключена статья об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Также сокращены на четыре месяца сроки Зии Кязымова, Интигама Мамедова, Рахиба Мамедова и Ульви Рашидова.

В декабре 2022 года были освобождены 19 человек, оправданных по "Тертерскому делу". Суд также прекратил дела в отношении двух умерших. В январе оправданные сообщили, что на них оказывают давление власти Азербайджана, запрещая общаться друг с другом и с журналистами. Хотя большинство осужденных по "Тертерскому делу" реабилитированы, 10 военных еще остаются в заключении. Их следует освободить и пересмотреть дела, заявили на пресс-конференции 8 декабря азербайджанские правозащитники.

28 ноября суд в Азербайджане приговорил четырех военнослужащих к лишению свободы, признав их виновными в пытках задержанных по "Тертерскому делу". Вусал Алескеров и Рашид Нифталиев приговорены к 5,5 года колонии, Рустам Алескеров - к 9,5 года, Рамиль Гараев - к 5,5 года лишения свободы.

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