Оправданные по "Тертерскому делу" столкнулись с давлением властей

19 января 2023, 06:32

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Власти Азербайджана оказывают давление на оправданных по "Тертерскому делу", запрещая им общаться с другими жертвами пыток и журналистами, заявила мать одного из погибших фигурантов.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 ноября Гянджинский военный суд прекратил уголовное производство против 11 обвиняемых по "Тертерскому делу", 10 ноября было принято такое же решение в отношении еще восьми обвиняемых. В декабре 19 обвиняемых по "Тертерскому делу" были освобождены. Суд также прекратил дела в отношении двух умерших обвиняемых.

Группа военных и гражданских весной 2017 года была арестована в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий. Во время следствия восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно реабилитированы. В 2021 году члены Парламентской ассамблеи Совета Европы указали, что жертвами пыток стали свыше 200 военнослужащих, 11 из них скончались. 1 ноября 2021 года прокуратура Азербайджана признала пытки обвиняемых по "Тертерскому делу". Родные осужденных проводили акции протеста, требуя освободить заключенных и наказать виновных в пытках.

Жертвы пыток во время следствия и их родственники заявили о давлении на оправданных по "Тертерскому делу". Власти требуют, чтобы они не общались с другими пострадавшими от произвола силовиков, заявила участница собрания в офисе Демократической партии Азербайджана 18 января.

В собрании участвовали только двое из оправданных фигурантов дела. Остальные, как заявила мать погибшего Эльчина Гулиева Валида Ахмедова, отказались приходить на встречу после бесед с чиновниками и сотрудниками Службы госбезопасности, сообщило информационное агентство Turan.

По информации Ахмедовой, власти также запретили оправданным по "Тертерскому делу" публично выступать в медиа.

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