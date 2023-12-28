Шестеро военных приговорены к длительным срокам по делу о пытках в Азербайджане

28 декабря 2023, 20:55

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Суд в Азербайджане приговорил шестерых военнослужащих, один из которых имеет звание генерал-майора, к лишению свободы на сроки от 5,5 до 9,5 года, признав их виновными в пытках задержанных по "Тертерскому делу".

Как писал "Кавказский узел", группа военных и гражданских весной 2017 года была арестована в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий. Во время следствия восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно реабилитированы. В 2021 году члены Парламентской ассамблеи Совета Европы указали, что жертвами пыток стали свыше 200 военнослужащих, 11 из них скончались. 1 ноября 2021 года прокуратура Азербайджана признала пытки обвиняемых по "Тертерскому делу".

В декабре 2022 года были освобождены 19 человек, оправданных по "Тертерскому делу". Суд также прекратил дела в отношении двух умерших. В январе оправданные сообщили, что на них оказывают давление власти Азербайджана, запрещая общаться друг с другом и с журналистами. Хотя большинство осужденных по "Тертерскому делу" реабилитированы, 10 военных еще остаются в заключении. Их следует освободить и пересмотреть дела, заявили на пресс-конференции 8 декабря азербайджанские правозащитники.

Бакинский военный суд сегодня огласил приговор группе обвиняемых в пытках над бывшими фигурантами "Тертерского дела".

Суд приговорил генерал-майора Бекира Оруджева к 9,5 годам лишения свободы. Такой же срок получили Ульви Рашидов и Зия Казымов. Интигам Мамедов и Рахиб Мамедов приговорены к 6,5 годам тюремного заключения. Рашидов и Кязымов в период следствия находились на свободе и были арестованы в зале суда, сказали корреспонденту "Кавказского узла" в Бакинском военном суде.

Все подсудимые - бывшие военные, они обвинялись в умышленном причинении тяжкого ущерба здоровью потерпевшего, которое по неосторожности привело к его смерти (статья 126.3 Уголовного кодекса Азербайджана) , в незаконном лишении свободы (статья 145.3 Уголовного кодекса Азербайджана), применении пыток (статья 293.3 Уголовного кодекса Азербайджана), превышении должностных полномочий (статья 341.2.2 Уголовного кодекса Азербайджана).

Представители обвиняемых и их адвокаты оказались недоступны для комментариев.

Общественный защитник пострадавших в ходе расследования по "Тертерскому делу", адвокат Расул Джафаров сказал корреспонденту "Кавказского узла", что обвиняемым по этому делу в числе прочих преступлений инкриминировалось также убийство одной из жертв пыток.

"Но его признали убийством "по неосторожности", если бы это квалифицировали бы как умышленное убийство, то срок был бы более длительный. Ранее, по обвинению в пытках были осуждены четыре человека и они получили примерно такие же сроки от 5,5 до 9,5 годам лишения свободы. Судебные следствие продолжается над еще двумя группами лиц , обвиняемых в пытках – по 5 и 4 человек, всего 9", - сказал Джафаров.

28 ноября суд в Азербайджане приговорил четырех военнослужащих к лишению свободы, признав их виновными в пытках задержанных по "Тертерскому делу". Вусал Алескеров и Рашид Нифталиев приговорены к 5,5 года колонии, Рустам Алескеров - к 9,5 года, Рамиль Гараев - к 5,5 года лишения свободы.

По его словам, до сих пор не все причастные к пыткам привлечены к ответственности. "Нас, правозащитников и в первую очередь самих жертв пыток и их родственников беспокоит не столько сроки наказаний, а то, что еще не все виновные привлечены к ответственности. За пытками стояли более высокопоставленные лица. А пока на сегодняшний день к ответственности привлечен лишь один генерал – Бекир Оруджев, который был начальником штаба корпуса. Кроме того, мы настаиваем на пересмотре дел еще 10 фигурантов дела, которые все еще остаются в тюремном заключении", - подчеркнул Джафаров.

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