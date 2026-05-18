Обвинение запросило для Руфата Сафарова длительный срок

Прокурор на заседании суда в Баку предложил приговорить правозащитника Руфата Сафарова к девяти годам лишения свободы. Защита намерена добиваться полного оправдания Сафарова.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров на заседании суда в Баку назвал свое уголовное преследование местью властей за правозащитную деятельность. Свидетели обвинения, выступившие в суде 16 марта, не подтвердили, что потерпевший обращался к Сафарову для покупки земельного участка и передал ему деньги. На заседании 21 апреля потерпевший признал, что у него нет доказательств передачи денег Сафарову. Показания потерпевшего подчеркнули несостоятельность обвинения, указала защита.

Руфат Сафаров был задержан в Баку 3 декабря 2024 года, а затем арестован по обвинению в мошенничестве и хулиганстве. По версии следствия, Сафаров присвоил 60 тысяч манатов (около 36 тысяч долларов), которые потерпевший Натиг Имангулиев передал ему для покупки земельного участка и не получил обратно после отмены сделки. Сафаров заявил суду о провокации силовиков в день его задержания. По словам Сафарова, на подземной парковке он подвергся нападению, после чего схватил напавшего за ремень и позвал охранника, однако сразу появилась полицейская машина, и правозащитника задержали.

На заседании по делу Руфата Сафарова в Бакинском суде по тяжким преступлениям 18 мая гособвинитель выступил с заключительным словом.

Прокурор попросил признать Сафарова виновным по всем трем статьям обвинения – о мошенничестве в особо крупном размере, умышленном нанесении вреда здоровью и хулиганстве (статьи 178.3.2, 127.2.3 и 221.1 УК Азербайджана). Он предложил приговорить Сафарова к девяти годам лишения свободы, рассказал наблюдавший за процессом активист корреспонденту “Кавказского узла”.

“Руфат Сафаров был невозмутим, выступление прокурора у него вызвало только усмешку. Руфат пошутил, что для заказчиков его ареста цифра “девять”, видимо, “сакральная”: его и по предыдущему делу осудили на девять лет тюремного срока”, – рассказал активист.

Ранее Руфат Сафаров работал следователем Зердабской районной прокуратуры. В сентябре 2016 года он был приговорен к 9 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки. Сам Сафаров вину не признал, заявив о политическом характере дела. Перед арестом он подал заявление об отставке в знак несогласия с политикой правительства Азербайджана. В марте 2019 года Сафаров был помилован. Спустя год он с единомышленниками основал правозащитную организацию "Линия защиты".

Защита считает позицию стороны обвинения необоснованной и намерена настаивать на оправдательном приговоре.

“В деле утверждается, что потерпевший якобы дал Сафарову 60 тысяч манатов (36 тысяч долларов США) для покупки земельного участка, но правозащитник, дескать, не продал ему участок и деньги не вернул. Однако в Азербайджане есть четкий порядок заключения сделок по купле-продаже недвижимости: деньги вносятся на депозит у нотариуса, и только после того, как продавец подписывает договор о продаже, деньги ему переводятся. Трудно представить, чтобы кто-то отдавал бы такую крупную сумму денег без юридического оформления”, – сказал корреспонденту “Кавказского узла” адвокат Эльчин Садыгов.

На следующем заседании суда с заключительной речью выступят адвокаты и подробно изложат позицию защиты, отметил он.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям сообщил “Кавказскому узлу”, что следующее заседание по делу Сафарова назначено на 5 июня. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Руфат Сафаров лично выполнял и организовывал большую часть работы правозащитной организации "Линия защиты", с его арестом возможности для деятельности организации сократятся, заявил в декабре 2024 года коллега правозащитника. США и Великобритания тогда выразили беспокойство в связи с преследованием Сафарова.