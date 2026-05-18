Власти Северной Осетии сочли опасным отдых детей в Туапсе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Северной Осетии поручил не отправлять детей из республики в лагеря Туапсинского округа и подобрать альтернативные места размещения. Оперштаб отчитался о сборе на побережье более 30 тысяч кубометров водомазутной смеси.

Как писал "Кавказский узел", нефтяные пятна остаются в море близ Туапсе, следует из спутникового снимка. Пользователи соцсети сообщили 17 мая о выбросе нефтепродуктов на пляж близ морпорта, а власти объявили конкурс на исследование проб морской воды на 13 пляжах на протяжении всего лета.

Масштаб загрязнения существенный, а власти предпринимают недостаточно усилий, хотя и планируют провести полноценный курортный сезон. На части пляжей нет ни уборки, ни техники, указал эколог.

Глава республики Сергей Меняйло на аппаратном совещании распорядился не отправлять детей на отдых в лагеря на черноморском побережье в связи с возможными экологическими проблемами от разлива нефтепродуктов, пишет газета "Северная Осетия".

Ранее власти планировали организовать отдых почти для 4 тысяч детей из Северной Осетии на черноморском побережье, включая лагеря Туапсинского района. Сейчас для школьников подбирают альтернативные места отдыха, сообщил Telegram-канал "Осетия-ае".

Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко опубиковалл сегодня отчет о встрече с главой Российского экологического общества, председателем Общественно-экспертного совета по национальному проекту «Экологическое благополучие» Рашидом Исмаиловым. По словам чиновника, эколог после осмотра пляжей заключил, что на сегодня все риски для окружающей среды купированы и выразил уверенность, что курортный сезон в округе состоится. "И отдыхающих примут, в том числе, и детские здравницы, расположенные в муниципалитете", - говорится в публикации в Telegram-канале Сергея Бойко.

Оперштаб Краснодарского края рапортовал, что на 18 мая в Туапсе собрано и вывезено 30 838 кубических метров загрязненного грунта и водомазутной смеси.



В работах задействовано 365 человек и 75 единиц техники, в том числе от МЧС России, говорится в сообщении.

Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".